Kuigi mõne nädala eest saabus teade, et saavutatud on kokkulepe LNG ujuvterminali rajamise osas, kostavad Toompealt väited, et ehitus võib venima jääda. Kes ja miks venitab? Kas ettevõtjad ja kodutarbijad saavad LNG-ga eeloleval talvel arvestada? ETV saates "Esimene stuudio" annab täna vastuseid Eleringi juht Taavi Veskimägi.