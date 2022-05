Reedel sajab mitmel pool hoovihma, kohati võib olla äikest

Reede öösel on pilves selgimistega ilm ja kohati sajab hoovihma. Paiguti on udu. Puhub valdavalt läänekaare tuul 3 kuni 8 meetrit sekundis, Liivi lahe ümbruses puhanguti 13 meetrit. Õhutemperatuur on 5 kuni 10 kraadi.

Hommikul on taevas pilves ja paljudes kohtades sajab hoovihma. Jätkuvalt on paiguti ka udu. Puhub peamiselt läänekaare tuul 2 kuni 8 meetrit sekundis, Lääne-Eesti saartel puhanguti 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 7 kraadist Narvas 11 kraadini Pärnus.

Päev jätkub pilves selgimistega. Mitmel pool sajab hoovihma ja kohati võib ka äikest olla. Kirde-Eestis puhub nõrk läänekaare tuul, mujal edela- ja läänetuul kiirusega 5 kuni 11 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 9 kuni 15 kraadi.

Nädalavahetuse ja uue nädala alguse märksõna on vihm, kuid kuna on tegemist peamiselt hoovihmadega, siis pärast vihmapilvi on lootust taas päikesepaistele. Sooja tuleb keskmiselt 12 kuni 16 kraadi, öösel 4 kuni 7 kraadi. Tuleval nädalal võib öine õhutemperatuur mõnel pool ka 0 kraadi juurde langeda.