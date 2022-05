Ametisse õnnistati viis luterliku kiriku preestrit ja üks diakon

Tegemist on viimaste aastate suurima ordinatsiooniteenistusega Eesti luterikirikus, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Suur osa neist, kes preestriks ehk kirikuõpetajaks ordineeriti, on olnud kirikus koguduseõpetaja abilise ehk diakonina ametis juba kaua aega. Neile korraldati aastane kursus, et nad saaksid oma teadmisi täiendada ning õpingud lõpetada.

Rääkides vaimulike järelkasvust ütles peapiiskop Urmas Viilma, et vaimulike järelkasvuga probleeme ei ole sest noored tunnevad teoloogiaõpingute vastu huvi.

"Pigem on mure selles, et kas on neid kogudusi, kes suudavad oma vaimulikku üleval pidada. Kas need kõik, keda me ordineerime igal aastal, kas nad leiavad koha, kus teenida nõnda, et kogudus jõuaks neid üleval pidada," rääkis VIilma.

"Eks ka kirikuvalitsus püüab omalt poolt aidata maakoguduste vaimulikke palgatoetusega selleks, et nad saaksid ikka teenida ka väikestes maakohtades," lisas Viilma.