Zelenski kritiseeris erimeelsusi Euroopa Liidus

Oluline 27. mail kell 5.55:

- Zelenski on rahulolematu lääneriikide otsustamatuse pärast nii sanktsioonide kehtestamises kui ka relvaabi saatmises;

- Harkivile korraldatud rünnakus hukkus üheksa inimest, nende seas viiekuune beebi;

- Mariupoli venemeelne linnavõim tühistas koolivaheaja, et valmistada lapsi ette Vene õppekavale üleminekuks.

Zelenski: Venemaa teenib Euroopa energiatarbimiselt miljard eurot päevas

Ukraina president Volodõmõr Zelenski kutsus läänt üles lõpetama hooletu suhtumine Venemaasse ning kehtestama Moskvale karmimaid sanktsioone, et lõpetada arutu sõda Ukrainas.

"Esiteks, Ukraina on alati iseseisev riik ja seda ei saa murda. Ainus küsimus on: millist hinda peavad meie inimesed oma vabaduse eest maksma," ütles Zelenski neljapäeva hilisõhtuses pöördumises. "Teiseks, need katastroofilised arengud oleks saanud peatada, kui maailm oleks Ukraina olukord käsitlenud nagu enda olukorda. Kui maailma tugevaimad oleks võtnud Venemaad tõsiselt ja päriselt survestanud teda sõda lõpetama."

Zelenski kriitika lääne suhtes on viimastel päevadel kasvanud, sest Euroopa Liit ei suuda kokku leppida Venemaa naftale embargo kehtestamises. Plaani peamine pidurdaja on Ungari, kes pelgab kaasnevaid majanduslikke raskusi.

Neljapäeva õhtul rõhutas Zelenski, et on tänulik neile, kes uute sanktsioonide kehtestamist tagant tõukavad, kuid teda paneb imestama, miks nende vastastel on nii palju võimu.

"Kui mitu nädalat püüab Euroopa Liit veel kuuendas paketis kokkuleppele jõuda?" küsis president, märkides, et Venemaa teenib ligi miljard eurot päevas Euroopa Liidu energiatarbimise eest.

Zelenski tegi etteheiteid ka sellepärast, et kogu Venemaa pangandus ei ole sanktsioonide all ning Ukraina pole ikka veel saanud kogu seda relvastust, mida vajab.

"Venemaa survestamine on sõna otseses mõttes elude päästmise küsimus. Iga päev venitamist, nõrkust, vaidlemist või ettepanekuid agressorit ohvri arvel rahustada tähendab üksnes rohkem tapetud ukrainlasi," sõnas Zelenski.

Harkivis hukkus 9 inimest

Neljapäevases rünnakus Harkivi linnale hukkus värskeimatel andmetel üheksa inimest ja vigastada sai 19. Harkivi oblasti kuberner Oleh Sõnjegubov teatas sotsiaalmeedias, et hukkunute seas oli ka viiekuune beebi.

Tegu oli esimese rünnakuga Harkivile viimase kahe nädala jooksul, linna tabas venelaste suurtükituli. Linnas oli hakatud naasma tavapärase elu juurde ja Vene väed olid sealt vähehaaval taandunud, kuid jäid siiski piisavalt lähedale, et suurtükkidest linna tabada.

Zelenski märkis, et raketilöögid jätkuvad Donbassis ka Sumõ oblastis. Samuti on venelaste suurtükituli muutunud taas intensiivsemas Zaporižžja piirkonnas, mis näitab presidendi sõnul vastase eesmärki lõunas suuremaid alasid haarata.

Mariupolis tühistati koolivaheaeg

Ukraina ametniku teatel tühistasid sadamalinna Mariupolit okupeerivad Vene väed suvise koolivaheaja, et valmistada õpilasi ette Vene süsteemile üleminekuks. Linnaametnik Petro Andrjuštšenko ütles, et okupandid teatasid õppeaasta pikendamisest 1. septembrini.

"Peamine eesmärk on hävitada kõik ukrainalik ja valmistuda uueks õppeaastaks, mis toimub Vene õppekava järgi," sõnas ta. "Läbi suve peavad lapsed õppima vene keelt, kirjandust ja ajalugu, samuti saavad nad matemaatikat vene keeles," lisas Andrjuštšenko.

Ta märkis, et linna venemeelne juhtkond on samas hädas õpetajate leidmisega ja üheksa kooli peale on praegu ainult 53 õpetajat. Ametnik ei täpsustanud, kui paljud õpilased vaheajast ilma jäävad.