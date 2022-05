Ajakirjanik Ott Kool sai mälestustahvli

Ott Kooli ja teleajakirjanik Juhan Aare koostöös tehtud saadetest kasvas välja protestilaine, mida teatakse fosforiidisõjana ja mida peetakse üheks oluliseks osaks N. Liidu lagunemise protsessis.

Mälestustahvli panek Tallinna tänava majale, kus asus Ott Kooli töökoht, sai teoks tänu annetustele.

"See on esimene kord, kui Ajakirjanike Liit austab oma kunagist liiget mälestustahvliga," ütles avamisel EALi esimees Helle Tiikmaa. "Ott Kool kuulus liitu kogu oma ajakirjaniku tegevuse aja – 1962. aastast ajakirja Noorus mittekoosseisulise kaasautorina, hiljem Eesti Raadio Virumaa korrespondendi ja lõpuks ka vabakutselise ajakirjanikuna. 1988. aastal nimetati Kool küll teeneliseks ajakirjanikuks, kuid auliikmeks liit teda võtta ei jõudnud. Nüüd austame tema teeneid sel moel," lisas Tiikmaa.

Rakvere linnapea Triin Vareku sõnul teati Ott Kooli terava silma ja sulega, avara silmaringi ja suure südamega reporterina, kes paistis silma maalähedaste lugudega. "Rakvere linn on uhke Ott Kooli ja tema panuse üle, samuti selle üle, et meie teekond Nõukogude Liidust lahkulöömiseks algas ju seeläbi just Rakverest," ütles Varek.