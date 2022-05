WSJ: Euroopa riigid on hädas uute gaasitarnijate leidmisel

Euroopa riigid tahavad vabaneda Venemaa gaasitarnetest ja alustasid pärast Ukraina sõja puhkemist läbirääkimisi Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika riikidega. Ajalehe The Wall Street Journal teatel on läbirääkimised keerulised, kuna uute lepingute sõlmimist takistavad geopoliitilised riskid.

"Euroopal on raskusi, et asendada Venemaalt pärit gaasitarned. Euroopa seisab silmitsi geopoliitiliste probleemidega, mis teevad olukorra keeruliseks," ütles Harvardi ülikooli Lähis-Ida uuringute keskuse teadur Adel Hamaizia.

Euroopa riigid pöördusid kõigepealt Katari poole. Pärsia lahe riik on üks maailma suurimaid veeldatud maagaasi tootjaid. Katar plaanib ka oma gaasitootmisvõimsust suurendada 40 protsendi võrra.

Katari juht Tamim bin Hamad al-Thani sõlmis hiljuti Saksamaaga ja Suurbritanniaga lepingud, milles lubas suurendada nende riikidega energiaalast koostööd.

Saksamaa on praegu Euroopas gaasijagamise keskus. Katar ei toeta, et Saksamaa müüks nende gaasi Euroopas edasi, kuna see vähendab nende turujõudu, teatas The Wall Street Journal.

"Katar soovib samuti sõlmida üle kümne aasta kestvaid tarnelepinguid. Suurbritannia ja Saksamaa soovivad sõlmida lepingud, mis kestavad umbes viis aastat," ütlesid asjaga kursis inimesed ajalehele The Wall Street Journal.

Saksamaa ja Suurbritannia tahavad vähendada heitkoguseid. Maagaasi tarbimise suurenemine võib takistada nende ambitsioonikate eesmärkide saavutamist. Samuti on Katarist veeldatud maagaasi tarnimine palju kallim, kui torujuhtme kaudu liikuva Vene gaasi ostmine.

Saksamaa ja Suurbritannia valitsusametnikud ütlesid, et läbirääkimised Katari veeldatud maagaasi tarnete üle käivad, kuid keeldusid täiendavatest kommentaaridest, teatas The Wall Street Journal.

Lõuna-Euroopa riigid peavad läbirääkimisi Alžeeria ja Liibüaga. Mõlema riigiga takistavad lepingute sõlmimist aga geopoliitilised riskid. Hispaania tunnustas hiljuti Maroko suveräänsust Lääne-Sahara üle. See vihastas Alžeeriat ja riik ähvardas gaasi müümise Hispaaniale üldse lõpetada. Aprillis vähenesid gaasitarned Alžeeriast Hispaaniasse 35 protsendi võrra.

Liibüas puhkes 2011. aastal kodusõda ja riigi poliitiline olukord on jätkuvalt ebastabiilne. Liibüa riiklik naftafirma teatas teisipäeval, et peatas poliitiliste pingete tõttu tootmistegevuse.