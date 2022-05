Politsei otsib Tallinnas perroonil ja rongis inimesi rünnanud naist

Politseile on praeguseks teada, et ründaja on keskealine, tumeda peaga ja vene keelt kõnelev naine. Kolmapäeva pärastlõunal lähenes ta Rahumäe rongipeatuses naisele, kes ootas oma kolmeaastase lapsega rongi, ning tõukas naise rongi perroonilt alla.

Õnneks ei saabunud samal ajal peatusesse rongi ning naine suutis ise perroonile tagasi ronida. Alla tõugatud naine võttis oma lapse ja soovis ründajast eemale kõndida, kuid ründaja järgnes talle ja lõi naist näkku.

Pärast esimest rünnakut suundus seni tuvastamata naine kell 16.25 väljunud rongile, mis suundus Balti jaama poole. Rongis lõi ta veel ühte vanemat naist.

Politsei on seni tuvastanud, et ründaja liikus Balti jaama turu suunas, kuid tema isik on endiselt teadmata. Politsei palub avalikkuse abi ja kui keegi tunneb fotodel oleva naise ära, siis sellest teavitada numbril 612 5865 või [email protected]

Samuti palub politsei endast teada anda nendel inimestel, kes nägid mõlemat juhtumit pealt.

Politsei on mõlema juhtumi osas alustanud kriminaalmenetlust.