Pärnumaa jahimehed rajasid maailmatasemel jahilaskekeskuse

Pärnumaa jahilaskekeskuse territoorium on ligi 20 hektari suurune ja seal on juba tõsist tööd tehtud.

Keskuse rajamise mõte tuli ligi 15 aastat tagasi ning Pärnumaa Jahimeeste Liidu liige, ettevõtja Viljo Vetik on asja jõudumööda vedanud. 2008. aastal otsiti nimelt uut kohta jahilasketiiru rajamiseks.

"Idee tekkis ka, et see kohe ehitada rahvusvaheliseks laskekeskuseks. Ja tõesti, kõik need projektid ja hoone, klubihoone ja see maa-ala, mida on 19,8 hektarit, on mõeldud, et me võiksime korraldada siin Euroopa meistrivõistlusi, maailma karikavõistlusi," selgitas Vetik.

Et töödeks raha saada, on Pärnumaa Jahimeeste Liit müünud oma maad, toetanud on Pärnumaa arenduskeskus ja poliitikud on andnud katuseraha. Aga raha on veel vaja. Klubihoone tahetakse ehitada arhitektuurivõistluse võidutöö järgi ja mitte otsida odavamat varianti.

"Pärnu koha pealt, laskekeskus, purjetamine, golf, autoringrada. Kui valmib ka veel Sindi kärestikuaerutamise keskus, siis kui tuleb inimene nädalaks Pärnusse puhkama, siis ta saab iga päev tegeleda mingi huvitava alaga," ütles Vetik.

Aga kõik loodetakse siiski valmis ehitada.

"Selleks, et rahvusvahelised tiitlivõistlused saaksid siia tulla, on raha puudu. Tänapäeval on kahjuks ehitushinnad laes ja ilma riigi abita, ma arvan, nad hakkama ei saa. Linn on juba toetanud seda projekti ja kui riigilt õnnestub saada ühe miljoni kanti, siis see projekt saab esialgsel kujul valmis ja ma loodan, et see nii ka läheb," rääkis Pärnu linnavolikogu esimees Andrei Korobeinik.

Väiksemaid jõukatsumisi on seal juba toimunud, aga nädala pärast on ees rahvusvahelised võistlused.

"Järgmisel nädalavahetusel toimub meil grand prix' compak sporting'us. Tänaseks on juba registeerunud ligikaudu 100 erinevatest riikidest nagu Soome, Läti, Leedu, Küpros, isegi Ameerika Ühendriigid on esindatud. See on grand prix' etapp ja see on eelduseks, et me järgmisel aastal saaksime korraldada siin juba Euroopa meistrivõistluseid compak sporting'us," selgitas Pärnumaa Jahimeeste Liidu tegevjuht Eero Nõmm.