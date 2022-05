Nädalavahetus on hoovihmaga ja jahe

Nädalavahetusel sajab kohati hoovihma, sooja on kuni 15 kraadi.

Laupäeva öösel on pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab hoovihma ning rannikul tekib paiguti udu. Puhub läänekaare tuul 3 kuni 8, rannikul puhanguti 11 meetrit sekundis ja õhutemperatuur on 3 kuni 9 kraadi.

Hommik tuleb enamasti pilvine ning kohati sajab hoovihma ja rannikul võib jätkuvalt olla udu. Puhub mõõdukas edela- ja läänetuul, sooja 7 kuni 10 kraadi.

Päeval on pilves selgimistega ilm, sajab hoovihma ja kohati on äikest. Läänekaare tuule tugevus püsib sama, sooja on 10 kuni 15 kraadi.

Pühapäev tuleb sarnane laupäevaga ja võib paiguti oodata hoovihma. Esmaspäevast kolmapäevani liigub uus madalrõhuala lõunast põhja suunas ja toob endaga pilvi ja ka hoovihma. Suuremaid muutusi ei ole ka õhutemperatuuris, aga kõige soojem tuleb esmaspäev.