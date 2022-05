Leedu vabatahtlikud koguvad raha Bayraktar-drooni ostmiseks Ukrainale

Korjanduse algatanud Leedu netitelevisiooni Laisves kinnitusel on miljonid eurod kogunenud valdavalt väikestest annetustest, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Leedu kaitseministeerium kavatseb saata Türgile ostusoovi kirja algaval nädalal. Türgi droonid on osutunud viimastes sõdades tõhusateks relvadeks.

Drooniostu annetaja Agne Belickaite ütles, et vabatahtlike korjandus on tugev sõnum kogu maailmale.



"Ma arvan, et see on väga sümboolne, et samal ajal kui suurimate riikide valitsused arutavad selle üle, milliseid relvi Ukrainale saata ja mida mitte ja mida iganes, siis Leedu kodanikuühiskond lihtsalt tuleb kokku, kogub viis miljonit

eurot ja ostab drooni," ütles ta.