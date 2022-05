Tallinnas koguti kultuuripäevaga raha Ukraina sõjaväele

Ukraina kultuuripäeval said ukrainlased tähistada ja jagada kohalikega oma kultuuri ja traditsioone, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Turuplatsil pakuti ukraina toitu, oma oskusi tutvustas esimene ukraina õpilasfirma Eestis. Õpilasfirma asutajad õpivad Kopli ametikoolis. Esinesid ansamblid ja rahvamuusikud ning lastele olid töötoad. Raha koguti Ukraina sõjaväe jaoks.



"Kogusime erinevaid ideid ja jäime just söögitegemise juurde. Otsutasime, et see tuleb meil kõige paremini välja ja tutvustab ka meie kultuuri," ütlesid Alina ja Daša.

"Otsutasime tuua Ukraina kultuuripäevale tükikese meie kultuuri. Meiega koos on meie sugulased. Võtsime kodust kaasa lähedaste fotod sest ei teadnud,

kas saame tagasi pöörduda. Hinge jaoks võtsime kaasa," rääkis samuti üritusel osalenud Tatjana.