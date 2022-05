Laupäeval Jämejala küla haiglast lahkunud kaks tüdrukut on leitud.

Laupäeval kella poole nelja paiku pärastlõunal lahkusid Viljandi vallas Jämejala külas haiglast kaks 12-aastast tüdrukut, teatas Lõuna prefektuur.

Kell 22.17 teatas PPA, et tüdrukud on leitud ning nendega on kõik korras.