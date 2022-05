AK Zaporižzijas: kohalikud loodavad Ukraina sõdurite peale

Kagu-Ukrainas Zaporižzijas on Venemaa väed linnast 40 kilomeetri kaugusel ja Ukrainameelsed elanikud loodavad, et edasi nad sealt ei pääse. Samas on piirkonnas ka päris palju neid, kes tahaks elada pigem Putini võimu all.

Teel Zaporižžjasse jääb Krõvõi Rih, kaevurite ja metallitööliste linn. Sealt on pärit ka Ukraina president Volodõmõr Zelenski, vahendas "Aktuaalne kaamera".



Linna kvartali number 95 järgi sai nime Zelenski ja tema sõprade legendaarne meelelahutusettevõte.

Mida arvavad linnaelanikud oma presidendist?



Krõvõi Rihi elanik Viktor ütles, et Zelenskil pole häda midagi. "Hoolitseb ja mõtleb, kuidas aidata Ukrainat," ütles ta.

Alla ja Vladimir ütlesid, et seni on Zelenski tegevus olnud positiivne. "See on paljude arvamus. Suhtume positiivselt oma presidenti," ütlesid nad.



Krõvõi Rih ei ole raketituld tunda saanud, erinevalt Zaporižžjast, millest Vene väed on 40 kilomeetri kaugusel.

Viimati kukkus Zaporižžjasse rakett kolm päeva tagasi, kaubanduskeskusesse Aurora. Kannatada said kõigi ümberkaudsete majade aknad.

Suur osa oblastist nagu ka Zaporoižžja tuumaelektrijaam on okupeeritud. Kas inimesed tõesti ei karda siin oma lastega olla?



Zaporižžja elanik Tanja ütles, et hirmus on küll, aga ta ei taha oma kodu maha jätta. "Usume ikkagi oma sõduritesse. Sest meil sõdivad lähedased sõbrad, sugulased ja nemad selgitavad meile natuke olukorda, mis tegelikult toimub ja see inspireerib meid väga tugevalt. See on ikkagi kasakate linn, siin on rahvas

hingelt tugev geneetiliselt ilmselt ja uhke selle üle," rääkis Tanja.



Kolm sõpra, endist piirivalvurit Aleksandr, Pjotr ja Anatoli, ütlevad ühest suust, et venemeelseid on selles linnas 40-50 protsenti.



"Siin on väga palju vaenlasi, kes toetavad Putinit ja teevad meie linnale väga suurt kahju. Me armastame oma Ukrainat ja ei anna seda kellelegi. Vähemalt püüame, et vaenlane ei tuleks Zaporižžjasse. Jah, on selge, et Vassiljevka all on igal pool väed, noh, on vaja, et meie poisid siin oleksid vormis ja peaksid sellele pealetungile vastu," rääkisid mehed.



Pealtnäha elab linn oma täiesti tavalist elu.