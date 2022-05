Pühapäeval tuleb kuni 17 kraadi sooja

Pühapäeval sajab mitmel pool Eestis hoovihma, ent on ka selginemisi ja sooja tuleb kuni 17 kraadi.

Öösel on vahelduva pilvisusega ilm ning kohati sajab hoovihma ja paiguti on udu. Läänekaare tuul puhub rahulikult ja õhutemperatuur on 3 kuni 9 kraadi.

Hommik tuleb muutliku pilvisusega ja mõnelpool võib sadada natuke hoovihma. Puhub läänekaare tuul 2 kuni 8 meetrit sekundis ja sooja on 8 kuni 12 kraadi.

Ka päeval on selgimisi, kuid mitmel pool sajab hoovihma ning õhtul sadu ja pilved hõrenevad. Tuul puhub ikka rahulikult ja läänekaarest ning päeva maksimumid ulatuvad isegi 17 kraadini.