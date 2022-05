Vene väed sisenesid sissepiiratud Sjevjerodonetski linna

Vene väed on asunud ründama Luhanski oblasti suurimat Ukraina käes olevat linna Sjevjerodonetski. Venemaa väitel võtsid Vene väed peale mitmepäevast võitlust üle Lõmani linna, Kiievi teatel lahingud veel käivad.

Oluline 29. mail kell 06.46:

- Venelased väidavad, et on oma kontrolli alla võtnud strateegiliselt olulise Lõmani linna;

- Venemaa tühistas sõdurite värbamise ülemise eapiiri;

- Esimene Vene laev jõudis Mariupolisse ja veab sealt ära metalli.

Venemaa saatis laeva Mariupolisse, millega veab vallutatud linnast minema 3000 tonni metalli. Ukraina mõistis laupäeval Venemaa tegevuse hukka.

Ukraina parlamendi inimõiguste volinik Ljudmila Denisova ütles, et Venemaa "saadab 3000 tonni metallitooteid esimese laevaga Mariupolist Rostovi Doni ääres. Lisaks on Venemaa asunud taastama raudteeühendust Mariupoli ja Volnovahha vahel röövitud varade lihtsamaks transpordiks",

Venemaa uudisteagentuur TASS teatas laupäeval, et Vene laev sisenes Mariupoli sadamasse ning laev lahkub esmaspäeval metallisaadetisega Rostovi Doni ääres.

Denisova sõnul oli tööstuslinnas Mariupolis enne Venemaa sissetungi ligikaudu 200 000 tonni metalli ja malmi, mille väärtus ulatus 170 miljoni dollarini.

Venemaa väidab, et Lõman on Vene vägede kontrolli all

Venemaa väidab, et on võtnud Ida-Ukrainas asuva Lõmani linna täieliku kontrolli alla, võtnud üle mitu väikelinna ning piiranud sisse Sjevjerodonetski. Ukraina teatel lahingud jätkuvad.

Zelenski ütles laupäeva õhtuses videopöördumises, et olukord Donbassis on "äärmiselt keeruline" ja tänas Ukraina võitlejaid vastupanu eest.

Ukraina ja Vene väed olid Lõmani nimel võidelnud mitu päeva.

Luhanski oblasti kuberneri Sergi Haidai sõnul on Vene väed sisenenud Sjevjerodonetski linna, mis on suurim Luhanski linn veel Ukraina kontorolli all. Haidai sõnul on rünnakutes saanud kahjustada ligikaudu 90 protsenti linna hoonetest ja viimases pommitamises hävitati 14 linna kõrghoonet.

Ukraina politsei teatas laupäeval sotsiaalmeedias, et Sjevjerodonetski linn on pideva tule all.

Venemaa tühistas sõdurite ülemise vanusepiiri

Venemaa president Vladimir Putin allkirjastas seaduse, mis lubab üle 40-aastastel inimestel minna relvajõududesse.

Varem kehtis sõjaväes venelastele vanusepiirang 18-40 aastat ja välismaalastele 18-30 aastat.

Venemaa esitleb seda sammuna rohkemate tehniliste spetsialistide värbamiseks.

Uus seadus ütleb, et spetsialistid peavad kasutama ülitäpse relvi ja "kogemus näitab, et need muutuvad sellisteks 40-45-aastaselt". Samuti võidakse värvata rohkem meedikuid, insenere ja sideeksperte.

Scholz ja Macron kutsusid Putinit üles kehtestama relvarahu

Saksamaa liidukantsler Olaf Scholz ja Prantsusmaa president Emmanuel Macron vestlesid laupäeval Vladimir Putiniga 80 minutit nende omal algatusel, teatas Saksamaa valitsuse pressibüroo CNN-i vahendusel.

Saksa valitsuse pressiteate järgi nõudsid Scholz ja Macron viivitamatut relvarahu ja Vene vägede väljaviimist Ukrainast.

Kremli pressiteenistuse teatel ütles Putin riigipeadele, et Venemaa on valmis arutama viise, kuidas Ukrainal oleks võimalik Musta mere sadamatest viljavedu taasalustada.