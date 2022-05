Uus nädal algab peamiselt kuiva ilmaga

Esmaspäeval on hoovihma vaid kohati, kuid teisipäevast alates on sadu laialdaselt üle Eesti.

Esmaspäeva öö on selge ja kohati vahelduva pilvisusega, lisaks tekib mitmel pool udu. Öö hakul puhub tuul läänekaarest ja pärast keskööd tuul vaibub. Õhutemperatuur on 2 kuni 8, maapinnal võib langeda kohati 0 kraadi lähedale.

Hommik on laialdaselt selge ja kohati udulaamadega, aga ilm on sajuta. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga ning sooja on 7 kuni 11 kraadi.

Päeval tuleb pilvisus vahelduv ja kohati põikab sisse ka hoovihma. Ennelõunal puhub muutliku suunaga tuul 1 kuni 6 meetrit sekundis, pärastlõunal pöördub järk-järgult idakaarde, kuid on ikka rahulik. Päev tuleb 14 kuni 19, aga tuulele avatud rannikul kohati 10 kuni 13 kraadiga.

Alates teisipäevast pilvisus tiheneb ja need pilved täituvad vihmaga, sadu kestab kolmapäevani ning uus ports hoovihma liigub Eestini juba neljapäeval. Ööd lähevad võrrelduna soojemaks ning päevased maksimumid jäävad 18 kraadi juurde.