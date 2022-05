Serbia sõlmis Venemaaga uue gaasilepingu

Samal ajal kui ülejäänud Euroopa riigid püüavad Vene energiast vabaneda, kinnitab Euroopa Liitu pürgiva Serbia president Aleksandar Vucic, et sõlmis Venemaa liidri Valdimir Putiniga väga soodsa lepingu.

Täpne hind küll veel selgub läbirääkimistel Gazpromiga. "Igal juhul on see kolm korda vähem kui praegu. Ja talvel on see 10 kuni 12 korda vähem kui maksavad ülejäänud Euroopa riigid," ütles Vucic.