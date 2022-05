Zelenski: kogu oluline taristu Severodonetskis on purustatud

Oluline 30. mail kell 13.00:

- kogu eluvajalik infrastruktuur Severodonetskis on purustatud, ütleb Ukraina president;

- Donbassi "vabastamine" on Venemaa prioriteet, teatas režiimi välisminister Sergei Lavrov;

- Poola on valmis hakkama Ukraina julgeoleku garandiks;

- Euroopa Liit jätkab läbirääkimisi Venemaale naftaembargo kehtestamiseks;

- Kalush Orchestra kogus Ukraina armeele 838 491 eurot;

- Vene relvajõudude kaotused kesk- ja madalama taseme ohvitserkonnas on olnud laastavad ning peaks kaasa tooma Vene vägede efektiivsuse kahanemise tulevikus, teatas Briti kaitseministeerium;

- Prantsusmaa välisminister Catherine Colonna saabus esmaspäeval Kiievisse, kus ta kohtub Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskiga ning välisministri Dmõtro Kulebaga;

- NATO toetus Venemaa rünnakuid tõrjuvale Ukrainale on vääramatu ja Vene president Vladimir Putin ei saavuta oma eesmärke Ukrainas, ütles Hispaania peaminister Pedro Sanchez.

Severodonetski eluvajalik taristu on purustatud

Severodonetskis on Vene vägede rünnakuis purustatud igasugune eluvajalik infrastruktuur, teatab Ukraina president Volodõmõr Zelenski.

Presidendi sõnul on pommitamistega hävitatud üle kahe kolmandiku linna hoonetest.

Zelenski sõnul on Severodonetsk praegu Venemaa peamine sõjaline eesmärk Ukrainas.

Mitu mõttekoda on juhtinud tähelepanu, et mingit sõjalist tähendust Severodonetski linnal ei ole ning Venemaa ei saa selle vallutamisest praktiliselt mingit kasu.

Lavrov: Donbassi "vabastamine" kuulub Venemaa peaeesmärkide hulka

Donbassi "vabastamine" on Venemaa jaoks tingimatu prioriteet, ütles Venemaa režiimi välisminister Sergei Lavrov Prantsusmaa ajakirjandusele.

Muude Ukraina alade elanikud peavad Lavrovi sõnul ise otsustama, millise riigi koosseisu nad tahavad jääda.

Donetski ja Luhanski piirkond tuleb Lavrovi sõnul aga "vabastada" ning tingimata liita Venemaa koosseisu.

Duda: Poola on valmis tagama Ukraina julgeolekut

Poola on valmis hakkama Ukraina julgeoleku tagajaks, ütles president Andrzej Duda.

President ütles USA uudistekanalile CNN ka, et tema riik toetab Ukrainat võimalikel rahuläbirääkimistel Venemaaga täielikult. Duda kinnitas ka, et Poola jääb Venemaa suhtes väga ettevaatlikuks ning pigem ei usalda Venemaa väljaütlemisi.

Euroopa Liit üritab endiselt jõuda naftaembargo kehtestamiseni Venemaale

Euroopa Liidul ei õnnestunud sõlmida lepingut embargo kehtestamiseks Venemaa naftale, kuid kõnelused jätkuvad esmaspäeval, teatas Euroopa Liidu kõrge ametnik uudisteagentuurile Reuters.

Arutelu all on keeld vedada aasta lõpuni Euroopa Liitu Vene naftat mere kaudu, lubatuks aga jääks naftaimport Družba torujuhtme kaudu, mis varustab Ungarit, Slovakkiat ja Tšehhit.

Eurovisiooni lauluvõistluse võitja kogus Ukraina armeele palju raha

Eurovisiooni lauluvõistluse tänavune võitja, Ukraina ansambel Kalush Orchestra pani oma auhinna, kristallist mikrofoni, müüki ning teenis sellega 838 491 eurot, mille annetas Ukraina relvajõududele uue droonisüsteemi ostmiseks.

Kristallmikrofoni müügi oksjonit juhtis Ukraina Televisiooni saatejuht Serhi Prõtula. Saadud raha eest kavatsevad relvajõud osta droonisüsteemi PD-2, kuhu kuulub kolm drooni koos maapealse juhtimissüsteemiga.

Briti sõjaväeluure: Vene relvajõude laastavad suured kaotused nooremkomandöride seas

Vene relvajõudude kaotused kesk- ja madalama taseme ohvitserkonnas on olnud laastavad, teatas Briti kaitseministeerium esmaspäeval oma perioodilises ülevaates. See peaks kaasa tooma Vene vägede efektiivsuse kahanemise tulevikus.

Brigaadi ja pataljonikomandörid saadetakse ilmselt kõige ohtlikmatesse piirkondadesse, kus madalamad ohvitserid peavad juhtima taktikalisi operatsioone, märkis Briti sõjaväeluure Twitteris avaldatud raportis.

"Paljude usaldusväärsete teadete kohaselt on tõenäoline, et lisaks juba praegu nähtavatele allumatuse ilmingutele Vene üksustes võib kogenud ja usaldusväärsete rühma- ja kompaniikomandöride (Venemaal roodukomandöride - toim.) nappus kaasa tuua edasise languse Vene üksuste moraalis ja distsipliinis," märkis Briti sõjaväeluure.

Nooremohvitseride kaotus suurendab ilmselt Vene relvajõudude raskusi oma üksuste juhtimise moderniseerimisel, lisati samas.

"Kõige esmalt võib eeldada, et pataljoni taktikalised grupid, mida moodustatakse Ukrainas sõdimiseks puruks löödud üksuste baasil, on ebaefektiivsed nooremohvitseride puuduse tõttu," tõdes Briti kaitseministeerium oma luure edastatud andmetele tuginedes.

Prantsuse välisminister külastab Zelenskit

Prantsusmaa välisminister Catherine Colonna saabus esmaspäeval Kiievisse, kus ta kohtub Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskiga ning välisministri Dmõtro Kulebaga.

Kohtumistel tuleb jutuks Prantsusmaa toetus Ukrainale kõigis valdkondades, sealhulgas Ukraina vilja ja toiduõli ekspordi blokaadist vabastamine, teatas Prantsuse välisministeerium.

Minister @MinColonna in #Ukraine in sign of France support the Ukrainian people https://t.co/REzuTYujKz