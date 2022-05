Otse: ettepanek peretoetuste eelnõu tagasi lükata ei leidnud toetust

Reformierakonna fraktsiooni nimel sõna võtnud Siim Kallas tegi riigikogus esimesel lugemisel ettepaneku eelnõu tagasi lükata.

Hääletusel kogus Reformierakonna ettepanek 32 poolt- ja 56 vastuhäält, mis tähendas, et eelnõu menetlus riigikogus jätkub. Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg riigikogu sotsiaalkomisjonile on 1. juuni.

Ettepaneku poolt hääletas 32 Reformierakonna fraktsiooni liiget, vastu hääletasid kõik saalis olnud Keskerakonna, Isamaa, EKRE ja sotsiaaldemokraatide saadikud, samuti fraktsiooni mittekuuluvad Raimond Kaljulaid ja Martin Repinski. Erapooletuid ei olnud.

Keskerakonna fraktsiooni liige Siret Kotka ütles oma sõnavõtus, et talle tundub, et Keskerakond ja Reformierakond on justkui jõe erinevatel kallastel.

"Keskerakond ei soovi mingit tüli kiskuda, kuid meie jaoks on väga oluline väärtustada inimesi ja märgata neid tänases kriisisituatsioonis. Just sel põhjusel me seisame ühiselt laste‑ ja peretoetuste seaduseelnõu taga, mille eesmärk on toetada Eesti lastega perede toimetulekut. Keskerakond kutsub kõiki fraktsioone seda eelnõu toetama, kaasa arvatud Reformierakonda," lausus Kotka.

Riigikogu 54 liikme algatatud perehüvitiste seaduse muutmise seaduse eelnõu näeb ette tõsta lapsetoetus pere esimese ja teise lapse kohta 60 eurolt 100 eurole ehk samale tasemele kolmanda ja iga järgneva lapse lapsetoetusega. Eelnõu järgi on lapsetoetus edaspidi iga lapse eest võrdselt 100 eurot kuus.

Eelnõuga tõstetakse kolme kuni kuuelapselise pere lasterikka pere toetus 300 eurolt 700 eurole ning seitsme ja enamalapselise pere lasterikka pere toetus 400 eurolt 900 eurole kuus. Selleks, et lasterikka pere toetus oleks elatustaseme tõusuga jätkuvalt proportsionaalne ja toetuse suurust ei peaks igal aastal muutma, indekseeritakse toetus eelnõu järgi iga kalendriaasta 1. aprilliks.

Veel muudetakse eelnõuga lasterikka pere toetuse vähendamise süsteemi. Eelnõu järgi makstakse lasterikka pere toetust täies ulatuses nii kaua, kuni peres kasvab vähemalt kolm alaealist last. Kui peres on kokku kolm või enam last, kuid vaid kaks neist alaealised, hakatakse lasterikka pere toetust vähendama proportsionaalselt kolmandiku võrra.

Peretoetuste eelnõu esimene lugemine oli riigikogu istungi esimene päevakorrapunkt. Sellel järgneb kahe valitsuse usaldusküsimusega seotud eelnõu teine lugemine. Valitsus otsustas siduda usaldusküsimusega politsei- ja piirivalveameti laevade üleandmist käsitleva seaduse eelnõu ning toodete ja teenuste ligipääsetavusega seotud seaduse eelnõu.

Kallas: Reformierakond teeb tööd, et sellest eelnõust seadust ei saaks

Peaminister ja Reformierakonna esimees Kaja Kallas ütles esmaspäeval ERR-ile, et kui Keskerakonna hääled peaksid eelnõule taha tulema, on tegu uue poliitilise reaalsusega ning koalitsiooni sellisel kujul enam ei eksisteeri.

"Reformierakonna fraktsioon esmaspäeva hommikul arutas taktikat ja teeme ka tagasilükkamisettepaneku, et anda Keskerakonnale veel kord võimaluse otsida meiega koos kokkulepet," lausus Kallas.

Kallase sõnul teeb Reformierakond selle nimel tööd, et sellest eelnõust seadust ei saaks. "Lihtsalt selle põhjusel, et peavad olemas ka kalkuleeritud tulud, mis kataksid neid suuri kulusid, ligi 300 miljonit (eurot) täiendavalt aastas, mis tuleb juurde leida," ütles ta.

Kallase sõnul ei tohiks seda võtta ultimaatumina. "Ma konstateerin uut reaalsust. Paraku see matemaatika käib 101 piires riigikogus, ja kui minnakse otsima teistsuguseid kokkuleppeid, ei otsita neid koalitsiooni seest, siis seda koalitsiooni ei ole, see on lihtsalt fakt," lausus Kallas.