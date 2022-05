Otse kell 15: riigikogu asub arutama peretoetuste eelnõu

Riigikogu esmaspäevase istungi päevakorras on ka valitsuskoalitsioonis pingeid tekitanud peretoetuste eelnõu esimene lugemine. Kell 15 algavat riigikogu istungit näeb otsepildis ERR-i portaalis.

Peretoetuste eelnõu esimesele lugemisele eelneb kahe valitsuse usaldusküsimusega seotud eelnõu teine lugemine. Valitsus otsustas siduda usaldusküsimusega politsei- ja piirivalveameti laevade üleandmist käsitleva seaduse eelnõu ning toodete ja teenuste ligipääsetavusega seotud seaduse eelnõu.

Riigikogu 54 liikme algatatud perehüvitiste seaduse muutmise seaduse eelnõu näeb ette tõsta lapsetoetus pere esimese ja teise lapse kohta 60 eurolt 100 eurole ehk samale tasemele kolmanda ja iga järgneva lapse lapsetoetusega. Eelnõu järgi on lapsetoetus edaspidi iga lapse eest võrdselt 100 eurot kuus.

Eelnõuga tõstetakse kolme kuni kuuelapselise pere lasterikka pere toetus 300 eurolt 700 eurole ning seitsme ja enamalapselise pere lasterikka pere toetus 400 eurolt 900 eurole kuus. Selleks, et lasterikka pere toetus oleks elatustaseme tõusuga jätkuvalt proportsionaalne ja toetuse suurust ei peaks igal aastal muutma, indekseeritakse toetus eelnõu järgi iga kalendriaasta 1. aprilliks.

Veel muudetakse eelnõuga lasterikka pere toetuse vähendamise süsteemi. Eelnõu järgi makstakse lasterikka pere toetust täies ulatuses nii kaua, kuni peres kasvab vähemalt kolm alaealist last. Kui peres on kokku kolm või enam last, kuid vaid kaks neist alaealised, hakatakse lasterikka pere toetust vähendama proportsionaalselt kolmandiku võrra.