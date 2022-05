Cleveron Mobility läheb börsile

Eestis isejuhtivate sõidukite tehnoloogiat arendav ja mehitamata robotkullereid tootev Cleveron Mobility AS esitas Nasdaq Tallinnale ettevõtte kirjelduse aktsiate avalikuks pakkumiseks ja mitmepoolses kauplemissüsteemis First North kauplemisele võtmiseks.

Avaliku pakkumisega kaasatava kapitali maht on kuni viis miljonit eurot, teatas ettevõte. Vähemalt 100 000 eurot investeerida soovivatel investoritel on võimalus osa võtta eraldi kinnisest suunatud pakkumisest.

Cleveron Mobility AS on välja kasvanud pakiautomaatide tootjast Cleveron AS-ist. Cleveron Mobility eesmärk on sarnane, mida Cleveron on teinud pakiautomaatidega – laieneda suureneva e-kaubandusega osakaaluga linnadesse üle maailma.

Cleveron on aastatel 2017-2021 investeerinud robotkullerite toote- ja tarkvaraarendusse seitse miljonit eurot.

Cleveron Mobility eraldamine Cleveronist jõudis lõpule selle aasta aprillis.