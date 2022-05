Arvatav keskkonnaaktivist püüdis Mona Lisat kahjustada

Eakaks naiseks maskeerunud mees hüppas pühapäeval ratastoolist püsti ning püüdis maali kaitseks seatud klaasi purustada. Kui see ebaõnnestus, määris ta klaasile kreemikoogi ning loopis siis inimeste sekka roose, kuni turvamehed ta minema viisid.

"Mõelge maakera peale, inimesed hävitavad maa," hüüdis parukat kandnud mees prantsuse keeles, kui teda saalist välja juhatati, millest võis järeldada, et ründaja motiiviks olid keskkonnateemad.

Can anybody translate what ole dude was saying as they where escorting him out? pic.twitter.com/Uy2taZ4ZMm