Vooglaiu kaebuses valitsuse vastu peeti esimene ja ainus istung

Vooglaidu esindav advokaat Paul Keres ütles istungit kommenteerides, et "täna oli esimene ja viimane istung selles kohtuasjas, mis läks laialt võttes selliselt, et meie küsisime küsimusi ja valitsus ei vastanud neile." Otsus tuleb 27. juunil.

Kerese sõnul on vaidluse iva, kas vaktsineeritud inimesi ja haiguse läbipõdenud, aga vaktsineerimata inimesi, saab kohelda nii erinevalt, nagu valitsus oma korralduse alusel kohtles. "Vaktsineeritutele anti väga pikaaegne läbipõdemise pass, läbipõdenutele, aga vaktsineerimisest keeldunutele aga väga piiratud tähtajaga Covid-pass. Tõime kohtu ette eri andmeid, mis viitavad selle, et see on meelevaldne diskrimineerimine, sest kui üldse nendes inimgruppides on erinevusi, siis on erinevus see, et läbipõdenute kaitse uue haigestumise ja raske põdemise vastu on suurem kui vaktsineeritutel," rääkis Keres ERR-ile. "Seda argumenti valitsus ei kommenteerinud ja seda diskussiooni ei soostunud astuma," sõnas ta.

Kohtuistungil arutatati ka, kas Covid-passi kehtestamine oli üleüldse õiguspärane. "Seal on küsimus selles, kas NETS-i (nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse - toim.) sätted, mis võimaldasid valitsusel sellist passinõuet kehtestada, on üldse põhiseadusega kooskõlas. Küsimus on selles, kas riigikogu pole NETS-iga andnud valitsusele liiga suurt kaalutlusõigust," rääkis Keres. "Riigikogu andis oma otsustusõiguse valitsusele üle, aga meie elame siiski parlamentaarses demokraatias. See tähendab, et kõik põhiõiguste seisukohalt olulised otsused võtab vastu parlament ja ta ei tohi neid otsuseid delegeerida," lisas ta.

See, et koroonapass ja teised piirangud on praeguseks kehtetuks kuulutatud, ei mõjutanud käesolevat kohtuvaidlust üldse, sõnas Keres. "Loeme ju looturikkaid artikleid, kuidas sügisel saab uuesti (koroonapassiga – toim.) pihta hakata. Preventatiivselt on sellel kohtuasjal üsnagi suur mõju. Nüüd küll NETS muutub, aga ega tegelikult sisuliselt midagi ei muutu. Valitsusel on sama suur volitus - midagi täpsustatud ja piiratud pole. Sellele on tähelepanu juhtinud tähelepanu ka riigikohus oma tähelepanekutes uue NETS-i kohta. Meie oleme esitanud halduskohtus sama argumentatsiooni. Meie eesmärk on, et valitsus ei saaks suvaliselt ja diskrimineerivalt koroonapassi nõuet kehtestada," rääkis Keres.

Ta möönis, et vaidlus on keeruline, sest seal on palju argumente. "Õigusriikluse seisukohalt on aga kõige olulisem põhiseaduslikkuse küsimus. Selline volitusnorm, mis valitsusele on NETS-iga antud, ei ole senises põhiseaduslikkuse järelvalve praktikas mitte kunagi ellu jäänud," märkis Keres.

Vooglaid taotleb oma kaebusega valitsuse 2021. aasta 23. augusti korralduse nr 305 tühistamist täies ulatuses. Vooglaidu esindavad vandeadvokaat Paul Keres ja advokaat Joonas Põder advokaadibüroost LEVIN.

Varro Vooglaid on Sihtasutuse Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks (SAPTK) üks asutaja ja selle juhataja.