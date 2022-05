Õpetajate Lehe paberväljaande saatus on jätkuvalt lahtine

Kui juba mõnda aega on õhus rippunud võimalus, et rahapuudusel hakkab Õpetajate Leht ilmuma vaid veebiväljaandena, siis nüüd on laual ka võimalus, et jätkatakse vanaviisi.

Väljataga kohtus Õpetajate Lehe saatuse teemal esmaspäeval haridusministeeriumi kantsleri Kristi Vinter-Nemvaltsi ja ministeeriumi kommunikatsiooniosakonna juhi Annika Räimega. "Sain teada, et kui SA Kultuurilehele edastati 2021. aasta alguses ühemõtteline sõnum, et 2023. aastal väheneb Õpetajate Lehe eelarve kahe kolmandiku võrra, siis nüüd leppisime kokku, et ministeeriumi toetus võib olla ka suurem," rääkis Väljataga ERR-ile. See tähendab, et pole välistatud võimalus, et ajaleht jätkab ilmumist ka paberversioonis.

Samuti leppisid osapooled kohtumisel kokku, et Annika Räim ja Õpetajate Lehe peatoimetaja Heiki Raudla kutsuvad ühiselt ellu ajaleheteemalise töörühma. "Töögrupp kohtub augustis ja nad lepivad kokku Õpetajate Lehe lähituleviku. Panevad kokku visiooni ja arengukontseptsiooni, kus on loodetavasti sõnastatud eri osapoolte ootused. Selle kontseptsiooni põhjal tehakse eelarve, mille järgi ministeerium otsustab, kas saab lehte toetada," selgitas Väljataga Õpetajate Lehe lähitulevikku.

Millest on haridusministeeriumi meelemuutus põhjustatud, ei osanud Väljataga öelda. Ministeeriumi esindaja sõnul on aga töögrupi kokku panemine ja selle põhjal eelarve koostamine nende lepingujärgne kohustus, millega arvestati ka varem.

Lubadusi anda ei julge

Küsimusele, milline on Õpetajate Lehe probleemide taustal teiste SA Kultuurileht väljaannete perspektiiv, ei osanud Väljataga täpselt vastata. "Väga pikas perspektiivis ei julge millegi kohta lubadusi anda. Oleme andnud kultuuriministeeriumile väga detailse ülevaate väljaannete tiraažidest, kuludest-tuludest. Võimalik, et kui nende analüüs on valminud, siis arutame, kas see vajab muudatusi, ja kui, siis milliseid," rääkis Väljataga.

Siiani pole keegi muudatuste vajadusest märku andnud ja ka probleemidele pole viidatud, sõnas Väljataga.

Õpetajate Lehe esimene number ilmus 26. septembril 1930. 25. oktoobril 1940 hakkas ilmuma Nõukogude Õpetaja. 27. maist 1989 kannab õpetajate väljaanne taas Õpetajate Lehe nime.