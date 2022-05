Riik kaalub nii Alexelale ja Infortarile kui ka Eleringile garantii andmist

Alexela kinnitusel ei saa LNG-laeva rentida enne, kui on kindlus selle gaasivõrku ühendamise toru valmimisest. Ühendust rajav Elering omakorda väidab, et ei saa võtta toru ehitamise riske ilma Alexela ja Infortari poolt sõlmitud liitumislepinguta.

Alexela on alustanud Paldiskis LNG terminali haalamiskai ehitusega. Kai lubatakse septembriks valmis saada, kuid enne laevterminali rentimist tahavad Alexela ja Infortar Eleringilt kirjalikku kinnitust, et terminali ühendus põhivõrguga saab valmis novembri lõpuks.

"Rentida ju võib, aga see risk, et laev seisab reidil ja ei saa torusse gaasi anda, on liiga suur, et erasektor saaks seda võtta. Kuna riik on lubanud, et ta selle toru teeb, siis me sooviks konkreetset kuupäeva, et optimaalsete kuludega see varustuskindlus sügiseks tagada," ütles Alexela juhatuse liige Marti Hääl.

Eleringi kinnitusel on nemad valmis kai ja gaasivõrgu ühenduse ehitamisega alustama, kuid selleks on vaja sõlmida Alexela ja Infortariga liitumisleping.

"Meil on vaja liitumislepingut, kus fikseeritaks, millised on laeva parameetrid. Saab ju ehitada ühendust, kui sa tead, milline laev sinna ühenduse külge tuleb ja meie jaoks on oluline, et Alexela ja Infortar on valmis selle kulu kandma," sõnas Eleringi juht Taavi Veskimägi.

Elering ei taha ka võtta täit vastutust ühenduse tähtajaks valmimise eest, sest see sõltub rahvusvaheliselt turult tellitud detailide saabumisest, mis näiteks Hiina puhul pole praegu täiesti kindel. Veskimägi ütleb, et kui kumbki äriühing ei ole valmis riske võtma, peaks õla alla panema riik.

"Kaks äriühingut, kui seal on teatud risk, mida kumbki osapool ei suuda kanda, siis on riigil võimalus sekkuda ja võtta see vahepealne risk enda kanda. Ehk kui antud kuupäevaks ei peaks see toruühendus valmima, siis on riik valmis kompenseerima laeva rentimise kulu Alexelale ja Infortarile," sõnas Veskimägi.

Valitsus kaalubki riskide maandamiseks riigipoolse garantii andmist.

"Seda arutatakse ja kui me saame vastavad kokkulepped, siis sellise ettepanekuga lähme ka valitsusse," ütles majandus- ja taristuminister Taavi Aas.