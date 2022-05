Teisipäev tuleb vihmane ja tuuline

Öö vastu teisipäeva on pilves. Lõuna-Eestist liigub tihe vihmasadu kiiresti põhja poole, kohati võib olla äikest. Puhub valdavalt kirde- ja idatuul 4-10, hommikuks tugevneb põhjarannikul puhanguti 15 meetrit sekundis. Sooja on 8 kuni 12 kraadi.

Teisipäeva hommik on vihmane. Põhja-Eestis puhub tuul kirdest, Ida-Eestis lõunakaarest iiliti 12-15 meetrit sekundis, Liivi lahe ümbruses tuul on lühiajaliselt muutlik ja nõrk. Sooja on 9-12 kraadi.

Päev on valdavalt pilves. Sajab vihma, kohati on äikest. Tuul pöördub mandril idast ja kagust lõunasse ja edelasse, saartel puhub tuul ennelõunal põhjakaarest, pärastlõunal pöördub edelasse, tuule kiirus ulatub 5-10, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Sooja on 11 kuni 16 kraadi.

Ööl vastu kolmapäeva suurem sadu lahkub ning ennelõuna on kuivem, pärastlõunal areneb eelkõige mandril vihmahooge. Öösel on sooja 7-11, päeval 15-19 kraadi, sajupilvede all ja kohati rannikul on sooja 11 kraadi.

Neljapäeval jõuab Eestisse lõuna poolt uus tihe sadu, õhtu poole eemaldub sadu järk-järgult põhja suunas. Sooja on öösel 8 kuni 12, päeval 11-16 kraadi. Reede ja laupäev tulevad sajuhoogudega ning mõõdukalt soojad.