Ukraina jätkab tõrjelahinguid idas, võtab alasid tagasi lõunas

Oluline 31. mail kell 7.05:

- Euroopa Liit leppis põhimõtteliselt kokku kuuendas sanktsioonidepaketis Venemaale, mis sisaldab Vene naftale embargo kehtestamist;

- Venemaa püüab jätkuvalt Lõssõtšanskit ja Severodonetskit ümber piirata;

- Ukrainal on edu Hersoni oblastis;

- USA president Joe Biden sidus Ameerika Ühendriikides esmaspäeval tähistatud sõjaveteranide mälestuspäeva Ukraina võitlusega Vene agressiooni vastu;

- Prantsusmaa kutsus uurima oma ajakirjaniku surma asjaolusid, kes hukkus esmaspäeval Ukrainas Severodonetskis Vene üksustelt tabamuse saanud autos, millega plaaniti piirkonnast evakueerida tsiviilelanikke.

Euroopa Ülemkogu jõudis öösel kokkuleppele Venemaa naftaembargos, andes erandi Ungarile, Tšehhile ja Slovakkiale. Aasta lõpuks peaks Vene naftaeksport Euroopa Liitu vähenema 90 protsendi võrra.

Kuues sanktsioonidepakett sisaldab ka Sberbanki väljaheitmist rahvusvaheliste maksete süsteemist SWIFT ning täiendavate Vene kodanike sanktsioonide alla panekut.

Lõplikes detailides kokku leppimine jääb riikide suursaadikute ülesandeks Brüsselis.

Venemaa surub peale idas, Ukraina lõunas

Vene relvajõud jätkavad Luhanski oblastis jõupingutusi Lõssõtšanski ja Severodonetski linn ümber piirata ja vallutada, kuid Ukraina väed peavad seni survele vastu.

Ukraina relvajõudude teatel on nad alustanud vastupealetungi riigi lõunaosas ning saavutanud märgatavat edu Vene vägede vastu Hersoni oblastis, liikudes okupantide käes oleva Hersoni suunas.

Biden: Ukraina sõda Venemaaga on osa laiemast võitlusest

USA president Joe Biden sidus Ameerika Ühendriikides esmaspäeval tähistatud sõjaveteranide mälestuspäeva Ukraina võitlusega Vene agressiooni vastu.

"Praegusel hetkel, kui Venemaa vallandatud agressioon Ukrainas on taas kord suunatud vabaduse ja demokraatia lõpetamiseks naaberriigis, mille identiteedi ja kultuuri osa see on, siis näeme selgelt, mis on kaalul – vabadust ei saa kunagi tasuta ning demokraatia nõuab alati eestvõitlejaid," rääkis Biden Arlingtoni sõjaväekalmistul peetud kõnes.

Prantsusmaa kutsus uurima oma ajakirjaniku hukkumist Ukrainas

Prantsusmaa kutsus uurima oma ajakirjaniku surma asjaolusid, kes hukkus esmaspäeval Ukrainas Severodonetskis Vene üksustelt tabamuse saanud autos, millega plaaniti piirkonnast evakueerida tsiviilelanikke.

"Prantsusmaa nõuab võimalikult kiiret ja läbipaistvat uurimist selle draama asjaolude väljaselgitamiseks," ütles välisminister Catherine Colonna, kes viibis ka ise esmaspäeval Ukrainas.

Prantsuse telekanali BFM ajakirjanik Frederic Leclerc-Imhoff (32), kes esmaspäeval surma sai, oli oma teisel tööreisil Ukrainasse pärast Vene vägede sissetungi sinna.

Ukraina Luhanski oblasti kuberner Serhi Haidai teatas, et soomustatud sõiduk, milles Prantsuse ajakirjanik asus, sai pihta Vene vägede tulistatud šrapnelli kildudega. Plaanitud evakueerimine jäeti pärast rünnakut pooleli.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles, et Leclerc-Imhoff oli 32. ajakirjanik, kes Venemaa algatatud sõjas surma on saanud. "Minu siiras kaastunne Frederici kolleegidele ja perekonnale," ütles Ukraina president oma öises telepöördumises.

Venemaa välisministeerium ei ole seni juhtunut kommenteerinud, kuid varasemalt on Moskva alati eitanud tsiviilsihtmärkide ründamist Ukrainas.