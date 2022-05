Saksa suurim opositsioonipartei taandub Merkeli-ajastu pragmaatikast

Saksamaa valimised võitis 2021. aastal Sotsiaaldemokraatlik Partei (SPD) ning aastaid riiki juhtinud CDU jäi opositsiooni. Kõik see on toonud kaasa CDU-s suured muutused, mis peaksid päädima järgmiste üldvalimiste võitmisega.

2022. aasta jaanuaris valiti Friedrich Merz CDU uueks esimeheks. Merz oli aastaid Angela Merkeli üks peamisi kriitikuid CDU sees. Nüüd on tema eestvõttel ette võetud erakonna programmi uuendamine, mis on kantud soovist minna tagasi oma põhiväärtuste juurde ja loobuda Merkeli-ajastule omasest pragmaatilisest lähenemisest, sh ka välis- ja julgeolekupoliitikas.

See pole aga lihtne ülesanne, kuna rahvaparteina koosneb erakond väga erinevatest inimestest ja vaadetest. ARD Tagesschau kirjutas oma veebilehe pikemas analüüsis, et CDU uue programmi koostajad on võtnud oma töö aluseks lihtsa põhimõtte: kui partei liige äratatakse kell kolm öösel üles, peaks ta oskama kohe programmi kolme peamist punkti peast tsiteerida.

CDU ei ole oma programmi väga sageli muutnud: seda on tehtud 1978., 1994. ja 2007. aastal. Esimesed tuleristsed saab CDU uus programm 2024. aasta Euroopa Parlamendi valimistel.

CDU uues lähenemises soovitakse taanduda Merkeli-ajastu lähenemisest, mis vähem toetus erakonna programmile ning rohkem pragmaatilistele valikutele ja valimiskampaanias Merkeli enda isikule. Oma rolli selles mängib ka viimastel üldvalimistel saadud kaotus, kus üheks suuremaks etteheiteks oli just programmilise ühtsuse puudumine CDU-l.

CDU on oma uue juhi Friedrich Merzi ajal oluliselt teravamalt kui valitsev SPD tauninud Venemaa tegevust ja rõhutanud Ukraina toetamise vajadust. Sarnast lähenemist vabadusele ja turvalisusele soovitakse ka partei põhimõtetesse rohkem sisse kirjutada.

Aga mitte ainult julgeolek, vaid ka kliimaküsimused saavad uues programmis olema tähtsal kohal. Ehkki see punkt on tekitanud juba teravaid vaidlusi ja vastuseisu. Kliimale rõhuvate poliitikute sõnul näitab just praegune Venemaa agressioonist lähtuv ja üha teravnev energiakriis, et paljud olulised otsused olid jäänud Saksamaal tegemata. Teisalt leiavad kriitikud, et ära ei tohi unustada nende sammude mõju lihtsale valijale, kelle sissetulekud on madalad.

CDU soovib oma uues programmis distantseeruda ka AfD-st ja SPD-st, rõhutades nende paiknemist poliitilise skaala erinevatel äärmustel. Samuti soovib CDU oma valijaskonda laiendada, üritades rohkem toetajaid leida noorte, naiste ja vähemuste seas.