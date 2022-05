Läti parlamendiliige võib saada kriminaalsüüdistuse

Teisipäeval otsustas Läti Seimi eetikakomisjon toetada ettepanekut võtta parlamendiliikmelt Martins Bondarsilt immuniteet, et esitada talle kriminaalsüüdistus.

Bondars on Läti parlamendis maksude ja finantsküsimuste komisjoni esimees. Peale immuniteedi äravõtmist on võimalik esitada Bondarsi vastu kriminaalsüüdistus, vahendab Läti ringhääling.

Ettepaneku parlamentaarse immuniteedi äravõtmiseks tegin Läti prokuratuur. Eetikakomisjoni pooldavast otsusest hoolimata peab lõpliku otsuse tegema Läti Seimi täiskogu. Bondars ise toetab immuniteedi äravõtmist ja väidab, et süüdistused on alusetud.

Seimi protseduurireeglid sätestavad, et enne kriminaalsüüdistuse esitamist parlamendiliikme vastu peab Läti Seim andma selleks loa.

Avalikul kuulamisel toodi välja, et uurimisalune juhtum puudutab Bondarsi peresiseseid kokkuleppeid. Enne poliitikukarjääri oli Bondars tuntud pankur ning ta lubas isiklikult juurdluse osas kommentaare anda teisipäeva jooksul. Juurdluse keskmes on Bondarsi ja tema naise vahel sõlmitud leping, mis tagas, et nad ei jää ilma oma perekonna kodust kui Bondarsi juhitud pank "Latvijas krājbanka" pankrotti läks.

Läti ringhäälingule teadaolevalt ei kavatse Bondars järgmistel valimistel enam Läti parlamenti kandideerida ning kavatseb peagi teatada tagasiastumisest maksude ja finantsküsimuste komisjoni esimehe kohalt.