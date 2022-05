Norra hakkab Valgevenet ametlikes tekstides Belarussiks kutsuma

Norra välisministeerium teatas, et kasutab edaspidi Valgevenet mainides sõna Belarus ning loobub senisest tõlkenimest Hviterussland. Otsus tehti solidaarsusest Valgevene demokraatliku opositsiooniga, varem on sama otsustanud juba ka Taani ja Rootsi.

Norra välisministeerium teatas muudatusest pühapäeval, kui tähistati rahvusvahelist Valgevene solidaarsuspäeva, vahendas väljaanne EurActiv.com.

"Mul on hea meel, et saan sel päeval nime muutmise välja kuulutada, et sellega näidata oma solidaarsust Belarussi demokraatlike jõududega," ütles Norra välisminister Anniken Huitfeldt.

Ministeeriumi pressiteates rõhutati otsuse tähtsust Valgevene demokraatlike jõudude jaoks, mis peavad oma koduriigi võimude surve tõttu tegutsema äärmiselt keerulistes tingimustes.

"Sarnasus originaalkeelele on oluline, kui otsustada välismaa kohanimede üle norra keeles. Ehkki siin on ajaloolised ja lingvistilised argumendid, et kasutada sõnu Hviterussland või Kviterussland, on see lõpuks siiski poliitiline küsimus," ütles välisminister Huitfeldt.

Norra välisminister kohtus nädalavahetusel Valgevene opositsiooniliidri Svjatlana Tsihhanovskajaga ning andis talle muutusest teada. "Ta oli otsuse üle tänulik ja rõõmus," märkis Huitfeldt.

Pühapäeval möödus ka kaks aastat päevast, kui Tsihhanovskaja abikaasa, presidendiks kandideerida kavatsenud videoblogija ja kodanikuaktivist Siarhei Tsihhanovski, enne 2020. aasta 9. augusti presidendivalimisi Valgevene režiimi poolt vangistati.