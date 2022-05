Mariupolist väljus esimene kaubalaev pärast lahingute lõppemist

Venemaa okupeeritud Mariupolist startis esimene kaubalaev pärast lahingute lõppemist linnas, metallilaadungiga laev lahkus Vene musta mere laevastiku aluste eskordiga ning sihtpunktiks on Doni äärne Rostov, teatas Vene kaitseministeerium.

Välisminister Sergei Lavrov teatas, et Vene merevägi on valmis pakkuma ohutut teekonda alustele, mis veavad Ukraina vilja, juhul kui Kiiev puhastab rannikuveed miinidest, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Need mainitud ettepanekud seoses toidujulgeolekuga tuleks ellu viia, arvestades, et Vene pool on juba garanteerinud kõik, mis meist sõltub," ütles Lavrov.

"Lääneriigid, kes jätkavad mitmete kunstlike probleemide tekitamist nagu sadamate sulgemine Vene laevadele, logistika ja finantskanalite häirimine, peaksid tõsiselt mõtlema, kumb on tähtsam, kas promoda ennast toidujulgeolekuteemal või proovida teatud sammudega probleem lahendada," lisas ta.