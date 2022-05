Helme kahtleb valitsuse lagunemises

Kolmapäeval kell 15 on peretoetuste eelnõule muudatusettepanekute esitamise tähtaeg. Keskerakond peab mõistlikuks, et koalitsioonipartner keskenduks eelnõu murekohtadele, mida Reformierakond näeks veel lahendamist vajavat.

"Me pigem ootame sisulisi ettepanekuid ja täiendusi eelnõusse, mitte nii-öelda lausvastasseisu, sest antud juhul on näha, et parlamendi enamuse tahe on eelnõuga edasi liikuda ja sellega peavad arvestama kõik parteid," ütles tervise- ja tööminister Tanel Kiik.

Reformierakonna vaates ei saa eelnõuga edasi minna, sest selles on justnimelt sisulisi puudusi.

"Ma usun, et need esitajad on täna ka aru saanud, et seda eelnõud ei ole võimalik sellisel kujul rakendada. Seal on palju praaki, seal on palju küsitavusi. Meil on teatud sammud läbi mõeldud, kuidas me selle eelnõuga plaanime edasi minna, kuidas me selle aruteluga soovime edasi minna. Meie oleme avatud koostööks," sõnas Reformierakonna fraktsiooni esimees Mart Võrklaev.

Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees, keskerakondlane Siret Kotka plaanib jätkuvalt eelnõuga kiiresti edasi minna, et see saaks vastu võetud juba enne jaanipäeva.

"Seaduse eelnõus on mõningad normitehnilised puudused, mida me peame kindlasti parandama ja ma tean ka seda, et tegelikult algatajate poolt on tulnud väga selge initsiatiiv mõningaid aspekte täpsustada," lausus Kotka.

Opositsiooni kuuluva EKRE esimees Martin Helme näeb, et pärast esmaspäevast tagasilükkamise hääletust on Reformierakond tooni maha võtnud ja enam ei räägita, et valitsus kohe töö lõpetab.

"Minule tundub, et midagi nii drastilist, nagu siin kogu aeg ähvardatakse, ei pruugigi juhtuda. Loomulikult suhted valitsuses on sassis juba kaua, nende koostöövõime on ammu ammendunud," ütles Helme.

Muudatusi peretoetuste eelnõule hakatakse menetlema neljapäeval, järgmisel nädalal jätkatakse teise ja kolmanda lugemisega.