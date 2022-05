Narva lahel toimub nädalavahetusel Hunberburgi regatt

Narva-Jõesuu purjespordikoolis on 22 õpilast. Lahel käiakse treenimas alates varakevadest kolme või viiekesi, nii on treeneril toimuvast parem ülevaade. Teisipäeval harjutati startimist, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Purjespordis on vanasõna, et nii nagu alustad, nii ka lõpetad. Tegelikult sõltub stardikohast 75 protsenti võistluse tulemusest. Seepärast püüame kogu aeg stardiprotseduuri harjutada," ütles purjespordikooli treener Anton Lebedev

Purjespordikool tegutseb Narva-Jõesuus viiendat aastat. Algul suhtuti kuurortlinnas purjesporti kerge võõristusega, nüüd pole enam ruumi, et uusi õpilasi vastu võtta. Meri tõmbab noori.

"See on lõbus ja hirmus. Alguses on hirmus, kuna pole veel harjunud, kui aga harjud, muutub lõbusaks. Tugeva tuulega läheb tuju paremaks, tekib adrenaliin, seepärast mulle meeldibki," rääkis purjesportlane Alina Baranova.

Hungerburgi regatt on Eesti mastaabis tilluke, vaid ligi 50 osalejaga. Kuid noori purjesportlasi oodatakse igast Eesti nurgast, eriti Pärnust.

"Pärnus tegeleb üks poiss samas jahiklassis, kus minagi. Olime varemgi ühes klassis, seepärast purjetasime koos kõigil võistlustel," lausus Baranova.

3. juunil algav Hungerburgi regatt toimub Narva-Jõesuu sadamas ja Narva lahel.