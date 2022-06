Ukraina vägede kontrolli all on veel ainult viiendik Luhanski oblasti Severodonetski linnast, kuid lootus hoida ära terve linna langemine Vene vägede kätte püsib endiselt, ütles linnajuht kolmapäeval. Samas on Ukraina väed saavutanud edusamme Hersoni ja Harkivi piirkonnas ning hoiavad Vene vägesid tagasi Zaporižžjas, ütles Ukraina president Volodõmõr Zelenski ööl vastu kolmapäeva tehtud pöördumises.

Oluline 1. juunil kell 16.45:

- Ukraina väed kontrollivad veel ainult viiendikku Luhanski oblasti Severodonetski linnast, ütles linnajuht kolmapäeval;

- Saksamaa lubab Ukrainale anda moodsad õhutõrjesüsteemid ning radarid. Kantsler Scolz avaldas parlamendile ka juba Ukrainasse saadetud relvastuse kogused;

- Kõnelused Vene presidendi Vladimir Putini ja Ukraina riigipea Volodõmõr Zelenski vahel on võimalikud, kuid need nõuavad ette valmistamist, teatas Kremli esindaja;

- Üle 240 Ukraina lapse on Venemaa invasiooni tõttu surma saanud;



- Šveits vetostas Taani soomukite Ukrainasse saatmise;

- Vene väed on Severodonetski kesklinnas;

- Zelenski sõnul teevad Ukraina väed Hersonis ja Harkivis edusamme, Severodonetski pommitamine on "lihtsalt hullus";

- ISW: Moskva võib kaotada keskendudes võitlusele Severodonetskis võimu Hersonis;

- Hersoni oblastis on katkenud kogu side;

- USA tarnib Ukrainale suurtükiväe raketisüsteemi M142;

- Ukraina kaotab iga päev 60–100 sõdurit;

- Venediktova: tuvastatud on umbes 15 000 võimalikku sõjakuritegu.

Ukraina kätte on jäänud ainult viiendik Severodonetskist

Ukraina vägede kontrolli all on veel ainult viiendik Luhanski oblasti Severodonetski linnast, kuid lootus hoida ära terve linna langemine Vene vägede kätte püsib endiselt, ütles linnajuht kolmapäeval.

Vene väed kontrollivad nüüd umbes 60 protsenti Severodonetskist, 20 protsenti on eikellegimaa ning 20 protsenti on Ukraina üksuste kontrolli all, ütles linnapea Oleksandr Strjuk uudisteagentuurile Reuters. "Meie üksused kaitsevad kirglikult 20 protsenti. Meie üksused hoiavad oma kaitseliine ning tehakse katseid Vene vägesid tagasi suruda," rääkis Strjuk.

"Me loodame, et hoolimata kõigest vabastame linna ja ei lase seda tervenisti okupeerida," lisas ta.

Strjuki sõnul on linna jäänud veel 12 000 - 13 000 inimest, kuid kuna kogu sealne taristu on purustatud, on võimatu neile toitu ja muud vajalikku viia.

"Nad elavad pideva kahuritule tingimustes ning nüüd käivad ka tänavalahingud, mis on suurendanud ohtu tsiviilelanikkonnale," rääkis Strjuk.

Kui Venemaa vallutab Severodonetski ja sellest teisel pool Siverski Donetsi jõge asuva väiksema Lõssõtšanski linna, siis saab Moskva oma kontrolli alla kogu Luhanski oblasti, mis on üks Vene presidendi Vladimir Putini väljakuulutatud eesmärke praeguses sõjas.

Scholz lubas anda Ukrainale moodsad õhutõrjesüsteemid

Saksa kantsler Olaf Scholz lubas Bundestagi ees esinedes anda ukrainlastele moodsad Iris-T õhutõrjesüsteemid. Ühe sellise süsteemiga saab kaitsta tervet Ukraina linna, sõnas Scholz. Lisaks kavatseb Saksamaa anda Ukrainale suurtükituld tuvastavad radarisüsteemid.

Scholz rääkis parlamendis vastuseks kriitikale, et tema juhitud riik ei aita Ukrainat piisavalt, sellest, mida on juba Ukraina sõjaväele antud Venemaa rünnaku tõrjumiseks.

"Me oleme pidevalt teinud tarneid alates lahingutegevuse algusest," rääkis Scholz vastuseks. "Praeguseks hetkeks oleme tarninud 15 miljonit padrunit, 100 000 käsigranaati ja rohkem kui 5000 tankitõrjemiini," ütles kantsler.

Lisaks osaleb Saksamaa tehingutes, milles teised riigid saadavad Ukrainale oma vana, nõukogude päritolu relvastust ning saavad Saksamaalt vastu uusi relvi.

"Koos Taaniga oleme Ukrainale lubanud tarnida 54 uuendatud soomukit. Meie Tšehhi sõpradega toimunud esimese tehingu käigus saab Ukraina 20 tanki T-72. Me anname Tšehhile sellele asenduse," rääkis Scholz.

Sarnane asendustehing on kokku lepitud ka Kreekaga, lisas Saksa kantsler.

Kreml: Putini ja Zelenski kõnelused on võimalikud

Kõnelused Vene presidendi Vladimir Putini ja Ukraina riigipea Volodõmõr Zelenski vahel on võimalikud, kuid need tuleb eelnevalt ette valmistada, teatas Kremli esindaja kolmapäeval.

Ettevalmistused rahudokumendi sõlmimiseks Ukrainaga on aga ammu seiskunud ega pole uuesti käivitunud, rääkis Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov.

Ta viitas ka Venemaa plaanidele korraldada praeguse sõja käigus okupeeritud Ukraina piirkondades Hersonis, Zaporižžjas ja Donbassis referendumeid Kiievi võimu alt lahkumiseks, öeldes, et sealsed elanikud peavad ise oma saatuse üle otsustama ning ta ei kahtle, et nad teevad "parima otsuse".

Ukraina on varasemalt teatanud, et tema regioonide annekteerimine lõpetakse igasugused rahukõnelused.

Üle 240 lapse on Venemaa invasiooni tõttu surma saanud, teatas Ukraina peaprokurör

Ukrainas on alates veebruarist hukkunud vähemalt 243 Ukraina last ja 466 on saanud haavata, teatas kolmapäeval Ukraina peaprokurör.

Peale hukkunute ja haavatute on Ukrainas kahjustada saanud vähemalt 1937 haridusasutust, nendest 181 on täielikult hävitatud. Peaprokuröri avaliku pressiteate järgi pole numbrid lõplikud, kuna puudub ligipääs paljudele aladele, kus on aktiivne sõjategevus või piirkond on langenud vene okupatsiooni alla.

1. juunil tähistatakse Ukrainas lastekaitsepäeva.

Šveitsi valitsus vetostas Taani palve saata Šveitsis tehtud soomukid Ukrainasse.

Šveitsi valitsus ei lubanud Taanil Šveitsi päritolu soomukeid Ukrainasse saata, viidates oma pikaajalisele neutraliteedipoliitikale. Šveits on varem vetostanud Šveitsis tehtud õhutõrjemoona ekspordi sakslaste poolt ning polnud ka nõus Poola palvega saata Ukrainale otse relvi.

Severodonetski linnakeskus on Vene vägede kätte langenud

Ukraina ametiisikute sõnul on Vene väed kindlustanud ennast Severodonetski linna keskel, teatas kolmapäeval Luhanski oblasti sõjalise administratsiooni juht Serhi Haidai.

Vene väed ründasid teisipäeval Severodonetski linna "põhjast, lõunast ja idast", sõnas Haidai ning "venelased kontrollivad suuremat osa linnast". Haidai lisas, et venelased pommitasid teisipäeva õhtul linnas asuvat suurt lämmastikhappe mahutit.

Hersoni lõunapiirkonnas katkes side

Ukraina ametnikud on teatanud kogu side katkemisest Venemaa okupeeritud Hersoni lõunapiirkonnas. Ukraina riiklik side- ja teabekaitse eriteenistus teatas oma avalduses, et aset leidis okupatsioonirežiimi poolt täpsustamata sissetung ning seadmed olid välja lülitatud ja kaablid lahti ühendatud.

Piirkonna elanikud on ilma Ukraina mobiilside ja interneti juurdepääsuta, samuti puudub võimalus lauatelefoniga riigisiseseid ja rahvusvahelisi telefonikõnesid teha, teatas agentuur.

Teisipäeval teatas Venemaa toetatud Hersoni oblasti okupatsioonirežiim, et piirkond on läinud üle Venemaa mobiili- ja internetivõrkudele.

Plahvatus Severodonetskis eilse raketirünnaku ajal Autor/allikas: SCANPIX/AFP/Arins Messins

ISW: Moskva võib kaotada keskendudes võitlusele Severodonetskis võimu Hersonis

Sõjauuringute instituut (ISW) teatas, et Moskva keskendumine idapoolse Severodonetski linna ja Donbassi piirkonna hõivamisele üldisemalt seab ohtu tema elutähtsa positsiooni Hersoni piirkonnas.

"Kui Venemaa suudab lahingute lõppedes säilitada Hersonis tugeva kohaloleku, on ta positsioonil, kust alustada järgmist sissetungi," ütles ISW oma viimases hinnangus, lisades, et kui Ukraina peaks piirkonna tagasi võitma, oleks tal palju tugevam positsioon, et end tulevase rünnaku eest kaitsta.

Instituut ütles, et selline strateegiline olukord peaks ajendama Venemaad koondama oma lahingujõud Hersoni. Venemaa president on selle asemel otsustanud koondada kõik ressursid Ida-Ukraina alade hõivamiseks. mis annab talle suures osas sümboolset kasu.

"Ukraina edukad vastupealetungid Hersonis näitavad, et Ukraina komandörid mõistavad seda reaalsust ja kasutavad ära haavatavust, mida Putini otsused on loonud," ütles ISW lisades, et Ukraina väed taganevad Severodonetskist, võimaldades Vene vägedel "suhteliselt kiiresti" sisse liikuda.

ÜRO teatel on Ukrainas 9029 tsiviilohvrit

Sõjas Venemaaga hukkub iga päev umbes 60–100 Ukraina sõdurit, ütles Zelenski, lisades, et iga päev saab haavata umbes 500 inimest.

ÜRO inimõigusorganisatsioon (OHCHR) kinnitas, et Ukrainas on 24. veebruarist kuni 30. mai südaööni teada 9029 tsiviilohvrit.

OHCHRi kinnitusel sai surma 4113 inimest ja 4916 vigastada.

Organisatsioon märkis, et tegelikud arvud olid märkimisväärselt suuremad, kuna teave intensiivse vaenutegevuse piirkondadest, nagu Mariupol, Izjum ja Popasna, on veel laekumata.

USA on mures Venemaa sammude pärast Hersonis

USA on jätkuvalt mures sammude pärast, mida Venemaa astub, et püüda institutsionaliseerida kontrolli suveräänse Ukraina territooriumi üle, eriti Hersoni piirkonnas, ütles välisministeeriumi pressiesindaja Ned Price teisipäeval.

Price ütles briifingul esinedes, et tõenäoliselt kaalub Kreml mõningaid lähenemisviise, alates nn rahvavabariigi tunnustamisest, nagu Venemaa sunniviisiliselt tegi Donetskis ja Luhanskis, kuni annekteerimiskatseni, nagu Venemaa tegi Krimmis.

"See on Venemaa stsenaariumi etteaimatav osa, eriti pärast Venemaa president Putini dekreeti, mis kiirendaks Venemaa passide väljastamist Ukraina kodanikele. Samasugust taktikat kasutas Venemaa ka Donetskis ja Luhanskis aastal 2019," ütles ta.

Sõjaaegne argipäev Mariupolis rünnakutes kannatada saanud kortermaja ees Autor/allikas: SCANPIX/STRINGER/AFP

"Venemaa esialgsed eesmärgid kontrollida suuri Ukraina alasid on olnud täielik läbikukkumine. Kreml on seisukohal, et Hersoni sunniviisiline alistamine annaks Venemaale maasilla Krimmi ning saavutaks ka mingisuguse nn võidu," rääkis Price.

USA tarnib Ukrainale pikamaa raketisüsteemi

Joe Bideni administratsiooni kõrge ametnik ütles, et USA annab Ukrainale suure liikuvusega suurtükiväe raketisüsteemi M142 (HIMARS).

"Ukrainlased kasutavad neid süsteeme Venemaa edasitungide tõrjumiseks Ukraina territooriumil, kuid neid ei kasutata Venemaa territooriumil asuvate sihtmärkide puhul," ütles ametnik ajakirjanikele.

Joe Biden ütles külalisessees ajalehele New York Times, et USA "varustab ukrainlasi arenenumate raketisüsteemide ja laskemoonaga, mis võimaldab neil Ukraina lahinguväljal täpsemalt tabada olulisi sihtmärke."

"Jätkame Ukrainale täiustatud relvastuse, sealhulgas tankitõrjerakettide Javelin, õhutõrjerakettide Stinger, võimsa suurtükiväe ja täppisraketisüsteemide, radarite, mehitamata õhusõidukite, Mi-17 helikopterite ja laskemoona tarnimist," lisas Biden.

Biden: me ei taotle sõda NATO ja Venemaa vahel

Joe Biden on öelnud, et kuigi USA jätkab NATO idatiiva tugevdamist, ei taotle Washington sõda NATO ja Venemaa vahel.

"Niikaua, kuni Ühendriike või meie liitlasi ei rünnata, ei osale me selles konfliktis otseselt, ei USA vägede saatmisega Ukrainasse sõdima ega Venemaa vägesid rünnates," ütles Biden.

Biden lisas, et USA ei julgusta ega võimalda Ukrainal rünnata oma piiridest kaugemale.

Ukrainas on sõja algusest tuvastatud umbes 15 000 võimalikku sõjakuritegu

Ukrainas on alates sõja algusest teatatud umbes 15 000 kahtlustatavast sõjakuriteost ja iga päev teatatakse veel 200–300-st, ütles Ukraina peaprokurör Irõna Venediktova Haagis ajakirjanikele.

Tema sõnul on alustatud 80 inimese kohtu alla andmist.

Kahtlustatavate nimekirjas on Venemaa tippsõdurid, poliitikud ja propagandaagendid, lisas ta.

Venemaa on eitanud tsiviilelanike sihtimist või seotust sõjakuritegudega.

Venediktova ütles, et 15 000 väidetavast sõjakuriteost on mitu tuhat tuvastatud Donbassi idaosas, kus toimusid ägedad lahingud Vene ja Ukraina vägede vahel.

Väidetavad sõjakuriteod selles piirkonnas hõlmavad inimeste – sealhulgas täiskasvanute ja laste juhtumite – võimalikku sunniviisilist toimetamist Venemaa erinevatesse piirkondadesse, ütles Venediktova.

Ta lisas, et sõjakuritegudeks kahtlustatakse ka piinamist, tsiviilisikute tapmist ja tsiviilinfrastruktuuri hävitamist.

Uurimistööga on liitunud ka Eesti, Läti ja Slovakkia, ütles Venediktova.