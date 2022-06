Ukraina vägedel on mõningane edu Hersoni lähedal ja Harkivi oblastis

Ukraina väed on saavutanud edusamme Hersoni ja Harkivi piirkonnas ning hoiavad Vene vägesid Zaporižžis tagasi, ütles Ukraina president Volodõmõr Zelenski hilisõhtuses pöördumises. Ta lisas, et olukord Donbasis on endiselt väga keeruline. Severodonetsk, Lõsõtšansk ja Kurakhove on nüüd vastasseisu epitsentris, ütles ta. Zelenski nimetas Severodonetski pommitamist hullumeelsuseks, kuna linnas on palju keemiatehaseid.