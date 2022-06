Shanghai pääses koroonapiirangutest

Pered on põlvkondade kaupa elanud koos lukustatud uste taga üle kahe kuu. Inimesed on elanud tehastes, kus nad töötavad. Poe- ja restoraniomanike sissetulek on katkenud. Tuhanded inimesed on viibinud karantiinikeskustes.

Kuid see ei ole sulgemise täielik tühistamine. Praegune on piirangute märkimisväärne leevendamine, mis võimaldab enamikul inimestel linnas vabalt liikuda.

Vähemalt 650 000 elanikku on endiselt oma kodudes, mis asuvad nn suletud tsoonides.

Kinod, muuseumid ja spordisaalid jäävad suletuks. Ja enamik lapsi ei pääse kooli õppima.

Vabadusega kaasnevad teatud tingimused. Valitsus peab saama jälgida, kes kuhu läheb, millal ja kui terve ta on.

Kõik elanikud peavad näitama oma nutitelefonis rohelist tervisekoodi, et lahkuda kodust või mistahes hoonest.

Neil, kes soovivad linnas liikuda ühistranspordiga või minna panka, restorani või turule, tuleb ette näidata negatiivne PCR-testi tulemus, mis ei ole vanem kui 72 tundi.

Shanghaist lahkuda ei tohi.

Kõiki elanikke, kes reisivad mõnda teise Hiina linna, ootab tagasipöördumisel 7–14-päevane karantiin.

Kõik uued kinnitatud Covid-19 juhtumid Shanghais tähendavad, et inimesed viiakse haiglasse või karantiiniasutusse. Nende elukoha lähiümbrus isoleeritakse samuti.