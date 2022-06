Sotsiaaldemokraadid kaaluvad, kas võtta tagasi allkirjad perehüvitiste eelnõult

ERR-iga vestelnud SDE saadikute sõnul pole neil midagi põhimõtteliselt peretoetuste tõstmise vastu, kuid probleemina tõid nad välja, et kui praegune Reformierakonna ja Keskerakonna võimuliit laguneb, võib see sillutada taas tee võimule EKRE-le, kes on SDE üks peamisi ideoloogilisi vastandeid.

Samas on SDE fraktsioonis neid, kes on selgelt perehüvitiste tõstmise poolt ja leiavad, et kui sotsid oma toetuse tagasi võtaks, oleksid nad järgmiste valimisteni väga kergesti rünnatavad. Nad lisavad ka, et isegi kui sotsid lähevad oma 10 häälega Reformierakonnale (34 kohta) toeks, ei piisa sellest.

Kell 11 koguneb Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon arutama, kas võtta oma allkirjad tagasi eelnõult või mitte. Määravaks võib saada see, kumma leeri kasuks otsustab erakonna esimees Lauri Läänemets.

Sotsiaaldemokraatide toetusele valitsusliitu kõigutavale perehüvitiste eelnõule on viimasel ajal kriitikat teinud mitmed ühiskonnategelased (Tarmo Jüristo, Rein Raud jt), tuues oma peamiseks argumendiks, et valitsusliidu lagunemine sillutab tee võimule taas EKRE-le.

Perehüvitiste seaduse muutmise seaduse eelnõu algatamisele kirjutasid alla suurem osa SDE saadikutest. Kui esmaspäeval tegi Reformierakonna fraktsioon ettepaneku perehüvitiste seaduse muutmise seaduse eelnõu esimesel lugemisel tagasi lükata, olid neli SDE saadikut tagasilükkamise vastu (Jaak Juske, Kalvi Kõva, Helmen Kütt ja Heljo Pikhof), kuid hääletamata jätsid samuti neli saadikut, teiste hulgas erakonna esimees Lauri Läänemets, peasekretär Eduard Odinets, Ivari Padar ja Riina Sikkut. Indrek Saar puudus hääletuselt.

Sotsiaaldemokraatlikul Erakonnal on riigikogus üheksa kohta, lisaks saavad nad arvestada fraktsiooni mittekuuluva Raimond Kaljulaiu toetusega. Reformierakonnal on parlamendis 34 kohta ehk kahepeale on neil 44 häält.