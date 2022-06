Biden avalikustab uue, 700 miljoni dollari suuruse toetuspaketi Ukrainale

USA saadab Ukrainale täiustatud raketisüsteeme. Seni oli USA taotlusest keeldunud kartuses, et relvi võidakse kasutada sihtmärkide vastu Venemaal. Uude saadetisse kuulub ka M142 suure liikuvusega suurtükiväe raketisüsteem (HIMARS). Samuti helikopterid, tankitõrjerelvad, taktikalised sõidukid ja varuosad. Tegemist on 11. USA poolt Ukrainale saadetud sõjalise abi paketiga pärast sissetungi algust veebruaris.

Relvad, mida Ukraina on ammu taotlenud, suudavad anda täpsema löögi pikemalt distantsilt.

Ajalehes New York Times avaldatud artiklis ütleb Joe Biden, et surmav abi tugevdab Kiievi läbirääkimispositsiooni Venemaa vastu ja muudab diplomaatilise lahenduse leidmise tõenäolisemaks.

"Seetõttu olen otsustanud, et varustame ukrainlasi arenenumate raketisüsteemide ja laskemoonaga, mis võimaldab neil lahinguväljal täpsemalt tabada olulisi sihtmärke."

Valge Maja kõrge ametnik ütles, et uute relvade hulka kuulub M142 suure liikuvusega suurtükiväe raketisüsteem (HIMARS), kuigi ta ei täpsustanud, kui palju neid tarnitakse.

Süsteemid suudavad välja saata mitu täppisjuhitavat raketti kuni 70 km kaugusel asuvale sihtmärgile – palju kaugemale kui suudab praegu Ukraina suurtükivägi.

Samuti arvatakse, et need on täpsemad kui nende vene päritolu vasted.

Eelmisel kuul ütles Ukraina armeeülem, et HIMARSi üksuste hankimine on Venemaa raketirünnakute tõrjumisel ülioluline.

USA loodab, et Ukraina paigutab relvad idapoolsesse Donbassi piirkonda, kus lahingud on kõige intensiivsemad.

Valge Maja nõustusid raketisaadetisega pärast seda, kui president Volodõmõr Zelenski kinnitas, et relvi ei kasutata Venemaal asuvate sihtmärkide ründamiseks.

"Me ei kavatse saata Ukrainale raketisüsteeme, mis võivad rünnata Venemaad," kirjutas Biden kolmapäeval.

Valge Maja ametnikud ütlesid, et need raketid on Ukrainale mõeldud 700 miljoni dollari suuruse toetuspaketi keskne osa, mis avalikustatakse ametlikult kolmapäeval.

USA poolt Ukrainale heaks kiidetud sõjalise abi paketti kuuluvad ka helikopterid, tankitõrjerelvad, taktikalised sõidukid ja varuosad.

"Jätkame Ukrainale täiustatud relvastuse, sealhulgas tankitõrjerakettide Javelin, õhutõrjerakettide Stinger, võimsa suurtükiväe ja täppisraketisüsteemide, radarite, mehitamata õhusõidukite, Mi-17 helikopterite ja laskemoona varustamist," lisas Biden.

Kolmapäevases artiklis kirjutas Biden, et USA eesmärk on näha "demokraatlikku, sõltumatut ja suveräänset" Ukrainat, mitte tõrjuda Vladimir Putinit Venemaa presidendi toolilt ega taotleda laiemat konflikti Moskvaga.

Ta lisas soikunud läbirääkimisi kommenteerides, et USA ei avaldaks kunagi Ukrainale survet, et see loovutaks vastutasuks konflikti lõpetamise eest oma alasid.