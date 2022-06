Riho Terras: Soome ja Rootsi liitumine NATO-ga on ajaloo lõpu lõpp

Pole kahtlust, et pärast Nõukogude Liidu lagunemist oli kogu maailm väsinud pea poolsada aastat kestnud bipolaarsest vastasseisust ja seega valmis värskeks majanduspoliitiliseks koostööks "uue" Venemaaga. Kremloloogid jäid tööta või tembeldati nad russofoobideks. Läbi roosade rahuprillide vaadates tundus Venemaa nüüd paljude jaoks võimalusena, suure rikkuse allikana.

Mugav oli silmi kinni pigistades aktsepteerida, et tegelikult oli Venemaa sisepoliitiline olukord muutunud pigem anarhiaks kui demokraatiaks. KGB terrorirežiim jätkus FSB nime all ning läänemaailma soov seda mitte märgata oli suur. Venemaa mittemõistmine USA juhitud unipolaarse maailma poolt viis ka teatud julgustükkideni nagu endiste Varssavi pakti riikide ja eriti Baltimaade liitumine NATO-ga.

Vladimir Putini juhitud endise KGB eliidi pool usurpeeritud võim Venemaal aga sellist alandust ei talunud ja asus koguma jõudu vastulöögiks. Lääne jaoks jäid tegelikult tähelepanuta nii Tšetšeenia iseseisvumisalgete hävitamine kui ka Beslani veresaun. Neid oli mugavam käsitleda Venemaa siseriiklike probleemidena.

Esimese äratuskella pani helisema alles Gruusia ründamine pärast seda, kui NATO riigid 2008. aasta kevadel Bukarestis Ukraina ja Gruusia NATO püüdlustele hundipassi andsid.

NATO polnud ajaloo lõpuks valmis

Kuidas muutus samal ajal NATO? Suure vastase kadumine üleöö tekitas eufooria ja lootuse kõikide sõdade lõpule, n-ö ajaloo lõpule. Selle lainel leidsid aga otse Euroopa südames aset sõda ning genotsiid.

Maailma võimsaim sõjaline allianss ei olnud naiivse vaimustuse tulemusena selleks valmis. Sõjaline sekkumine Balkanil võttis aega ja nõudis poliitilise maailma muutumist. Belgradi ründamine tähistas uut ajajärku, sõdasid väljaspool NATO territooriumit n-ö inimõiguste kaitsel.

Need sõjad – olgu Balkanil, Afganistanis või Aafrikas – muutsid oluliselt konfliktide iseloomu, tehnikat, sõjakunsti ja väljaõpet. Selle paradigmamuutuse valguses puudus vajadus reaalse sõjalise jõu olemasolu järele, kui olemas olid väikesed ning hästivarustatud, kuid ebaefektiivsed mitmerahvuselised (ühtsuse näitamiseks) üksused, millega oli võimalik lahendada enamik konflikte maastikul vähearenenud ja kehvalt relvastatud vastastega.

Strateegilised poliitilised võidud aga jäidki tulemata, sest tulevikueeldused olid valed. lääneriikides toimus hävitava kiirusega üksteisega võidu "maharelvastumine".

Pärast Gruusia sõda proovisin ma 2008. aasta sügisel NATO sõjalises peakorteris planeerivaid ohvitsere veenda sõjaohu reaalsuses. Ma mõistsin, et ainuke suhtumine oli anda meile, uutele imepisikestele liikmesriikidele, midagi rahustavat, nagu lapsele antakse suhkruvett, kui ta öösel halba und näeb.

NATO Euroopa liitlasvägede endise ülemjuhataja, kindral Bantz J. Craddocki algatatud prudent planning ehk ettenägelik planeerimine oli just see lonks suhkruvett. Tolle ajani NATO sõnastikust puudunud väljendi lahtimõtestamisega tuli palju vaeva näha, sest igaühel oli sellest oma tõlgendus.

"Siiski ei uskunud kuni käesoleva aasta 24. veebruarini keegi, et Venemaa saaks kujutada reaalset sõjalist ohtu liitlaste territooriumile."

Venemaa suurenev agressiivsus, Ukraina ründamine 2014. aastal, väekoosseisu ülikiire suurendamine läänepool Uurali mägesid ja pidev lääne- ning USA-vastane retoorika viis alliansi samm-sammult lähemale NATO põhiülesandega tegelemisele. Siiski ei uskunud kuni käesoleva aasta 24. veebruarini keegi, et Venemaa saaks kujutada reaalset sõjalist ohtu liitlaste territooriumile.

Sellest tulenevalt toimus iga eskalatsiooni järel rahustavate kommide jagamine: Balti õhuturbe missiooni muutmine tähtajatuks, NATO staabielementide (NFIU – NATO Force Integration Unit) loomine, eelpaigutatud üksuste siirmine kõige rohkem mures olevatesse riikidesse ja haruplaanide (contingency plans) algatamine.

Kahtlemata on kõik need olulised sammud, kuid vaid mõni riik võttis ohtu päriselt tõsiselt – siinkohal tuleb tunnustada Ühendkuningriiki. Ülejäänute jaoks oli see endiselt pigem solidaarsuse näitamine ja muresolevate "russofoobide" rahustamine.

Allianss peab oma eesmärgiks valmis olema

Evolutsioon on seega olnud märgatav, kuid alles nüüd oleme jõudnud niikaugele, et enam ei kahtle keegi selles, millise ohuga Venemaa näol tegemist on. Lõpuks mõistetakse ka seda, et NATO territooriumi ajutine kaotamine ja suurendatud jõuga tagasi võitmine ei ole variant ja ei ole seda tegelikult kunagi olnud.

Eesti on seda viimast tõsiasja ehk kõige kauem niimoodi käsitlenud ja olnud seeläbi veendunud, et investeerida tuleb nii oma kaitseväe arendamisse kui ka liitlassuhetesse. Usk sellesse, kas Eesti sõdur ikka on võimeline ise Venemaaga sõdides oma riiki kaitsma, ei ole olnud sugugi suurem kui Ukraina sõduritesse enne sõda. Seda nii liitlaste hulgas kui ka teatud ringkondades Eestis. Ma pole kindel, kas need kahtlused on tänaseks kadunud.

Seega on kätte jõudnud aeg Ukraina sõja analüüsi tulemusena uuendada NATO kehtivat kaitseplaani:

määrata sõjalised juhtimisstaabid ühendväejuhatuse, korpuse ja diviisi tasandil; määrata maa-, mere- ning õhusõja juhid ja ettevalmistuste eest vastutajad; kinnitada iga plaani juurde reaalsete sõjaliste võimetega väeüksused, mis on relvastatud, varustatusliinidega toestatud ning võimelised ettenähtud ajaga liikuma oma operatsioonipiirkonda, olenemata nende päritolumaast.

Need üksused peavad oma piirkondades harjutama, vajadusel tuleb vastavad varud eelpaigutada. Mõni võimekus nagu õhuruumi lahingpatrullid ja USA osalusega strateegilised võimed peavad operatsioonipiirkonnas paiknema püsivalt.

Ma mõistan, et mõni eelmainitud element on alles arendamisel või pole seda enam olemas, kuid loodetavasti annavad Ukraina vaprad võitlejad meile aega oma kodutööde tegemiseks. Neid ei saa enam teha poolikult nagu Joosep Toots rehkendas, vaid lüngad tuleb täita kiiresti nii kodus kui koostöös liitlastega. Selleks peab NATO tippkohtumine juuni lõpus Madridis andma poliitiliselt selgesõnalise suunise. Selle saavutamise nimel tuleb nii Eesti valitsusel kui ka ametkondadel veel ränka vaeva näha. Muid valikuid ei ole.