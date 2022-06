Galerii: kruiisituristid jõudsid pärast vaheaastat taas Saaremaale

2022. aasta hooajal on Saaremaa sadamasse oodata kokku kümme ristluslaeva.

Viimastel aastatel soikunud kruiisiturismi taaskäivitamine võtab alles hoogu. Selle kinnituseks on eripära, et seekord on laeval teenindavat personali ja meeskonnaliikmeid kokku rohkem kui turiste: reisijaid 263 ja meeskonnaliikmeid 275.