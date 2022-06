Vene vägede juhti Ukrainas pole kaks nädalat nähtud

USA ametnikud väidavad, et Dvornikov ei pruugi enam olla Vene vägede ülemjuhataja Ukrainas, vahendab Daily Mail.

Dvornikovi süüdistatakse Süürias sõjakuritegudele kaasaaitamises. Juhul kui kuuldused peavad paika, siis oleks Dvornikov järjekordne kõrge Vene sõjaväelane, kes saab sõja tõttu Ukrainas ametist priiks.

Varem on ametist vabastatud Musta mere laevastiku komandör admiral Igor Osipov ja Esimese tankiarmee juht kindralleitnant Sergei Kisel. Samuti on ebaselge Valeri Gerassimovi, Vene kindralstaabi juhi saatus. Ukraina peastaabi teatel on ta ametikohustused peatatud kuniks Putin otsustab tema edasise saatuse.

Varem on Ukraina teatanud üheksa Vene kindrali hukkumisest Ukrainas, kellele lisanduvad mitmed teised kõrged sõjaväelased.