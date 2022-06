Õiguskantsleri kantselei taotleb kulude katteks üle 300 000 lisaraha

Õiguskantsleri kantselei palub järgmise aasta riigieelarves suurendada kantselei rahastust üle 300 000 euro, et katta töökoormuse kasvu ja hinnatõusuga seotud kulud.

Kantselei toob välja, et nende töö maht on igal aastal kasvanud. Näiteks kui 2018. aastal esitati sisulist lahendamist vajavaid taotlusi 2364, siis mullu oli see juba 3045. Seetõttu ei ole praeguse eelarvega võimalik kõiki kohustusi täita.

Seejuures on viimastel aastal lisandunud kiiret reageerimist vajavad ülesanded, mis seostuvad pandeemia ja sõjapõgenikega.

Praegu on õiguskantsleri 2023. aasta olemasolev baasrahastus 2,8 miljonit eurot, kõigi lisataotlustega arvestamisel suureneks see 3,1 miljoni euroni.

Kõigi seadustega ette nähtud eesmärkide täitmiseks vajab õiguskantsleri kantselei enda hinnangul üheksaprotsendilist personalikulude tõusu ehk 200 000 eurot lisaraha.

Töömahu kasvu eest on õiguskantsleri büroo seni maksnud lisa- ja tulemustasu, kuid selleks vajalikud reservid on praeguseks otsas.

Kantselei soovib luua ka küberturbe spetsialisti ametikoha, mida soovitavad ka erinevad riigiasutused. Küberturbe spetsialist tegeleks näiteks krüptovääringute ja sarnaseid teemasid puudutavate kaebuste lahendamisega.

Ametikoha loomine tähendab õiguskantsleri kantseleile 50 000 euro suurust lisakulu aastas.

Inflatsiooni mõjul suurenevad kantselei majandamiskulud 10 protsenti ehk 27 000 eurot aastas. Kommunaalteenuste hinnad tõusevad 59 000 eurot aastas.