Järvamaal algas kevadine söödavarumine

Üksikud põllumajandusettevõtted on juba alustanud kevadist söödavarumist, mis on nädala jagu hiljem tavapärasest. Kuna kevad on olnud jahe ja varem ka väga kuiv, algab silotegu suuremal osal põllumeestel loodetavasti siiski juba eeloleval nädalavahetusel, kui praegused vihmasajud lakkavad.

Järvamaal, osaühingus Estonia saadeti masinad põllule rohusööta varuma esmaspäeval. Teisipäeval vihma tõttu silo teha ei saanud, kuid kolmapäeval käis närbutatud rohumassi vedu sellise hooga, et ettevedajatest tekkis siloaugu äärde järjekord, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Kevad on hiline, aga praegu on rohukasv piisavalt aktiivne ilmastiku tõttu. Vihmasadu ja temperatuurid soosivad rohukasvu viimasel ajal. Heina kasv oli aeglane ja ta oli veel paar päeva madal. Siis arvasime, et tuleb kuus tonni hektarile, aga nüüd reaalselt tööle hakates on kuskil 11 tonni hektarile saagikus," rääkis OÜ Estonia agronoom Toomas Printsmann.



Estonias plaanitakse varuda 60 000 tonni silo, sellest kolmandik peaks kogunema esimesest niitest. Maailma majandust halvav Ukraina sõda kevadisi põllutöid Estonias otseselt ei mõjuta.



"Väetised telliti juba oktoobris ära lattu valmis. Hetkel ei ole [sõda] meie töid mõjutanud. Kõik läheb plaanipäraselt, küll aga kulukamalt. Kütuse hind on kallim," märkis Printsmann.

Seevastu põllumajandusettevõttes Viraito Jõgevamaal valmistatakse praegu silotehnikat ette, masinad saadetakse põllule ilmselt nädalavahetusel.



"Vihmade vahepeal mina ei julge riskida silo teha. See keemiline konservantki ei päästa meid hädast välja," ütles OÜ Viraito agronoom Riho Kens.

Kevadel külvatud oder on Põltsamaa külje all asuvas Viraitos nii ilus, et agronoomi silm lausab puhkab. Kuid osa talivilja tuli Viraitos maasse künda ja üle külvata.



"Talioder täielikult hävines, talinisu pooled põllud meil. Sulale maale tuli lumi maha ja meil oli ikkagi päris korralik talv lume koguselt. Ta jäi vaegusesse, hapnikupuudusesse,"sõnas Kens.

Mitmest põllumajandusettevõttest kinnitati Aktuaalne kaamerale, et silotegu algab eeloleval nädalavahetusel.