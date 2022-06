Ühendkuningriik teatas samuti raketisüsteemide tarnimisest Ukrainale

Oluline 2. juunil kell 6.55:

- Suurbritannia teatas pärast USA samasisulist otsust, et saadab Ukrainale raketisüsteeme M270, mis suudavad tabada sihtmärke kuni 80 kilomeetri kaugusel;

- Venemaa välisminister Sergei Lavrov ütles, et USA otsus saata Ukrainale mitmikraketiheitjaid HIMARS on "otsene provokatsioon" ja sellist abi nõudes on Ukraina ületanud "kõik sündsuse piirid";

- NATO hinnangul ei ole pärast USA otsust saata Ukrainale mitmikraketiheitjate komplekse oodata Venemaa kättemaksuaktsioone, ütles alliansi peasekretär Jens Stoltenberg;

- Vene relvajõud on küll hõivanud Luhanski oblasti Severodonetski linna idapoolse osa, kuid nende mujal riigi piirkondades tehtud pealetungid ei ole edu toonud, teatas Ukraina kolmapäeva õhtul;

- Brasiilia jalgpallilegend Pele tegi kolmapäeval avaliku pöördumise, milles kutsus Venemaa presidenti Vladimir Putinit lõpetama agressioon Ukrainas.

Suurbritannia saadab Ukrainale raketisüsteeme M270, mis suudavad tabada sihtmärke kuni 80 kilomeetri kaugusel. Sellega tugevneb märgatavalt Ukraina relvajõudude võimekus, teatas Ühendkuningriigi välisministeerium.

USA president Joe Biden kuulutas kolmapäeval tehtud avalduses ametlikult välja uue, 700 miljoni dollari suuruse relvatarne Vene vägede rünnakuid tõrjuvale Ukrainale, mis sisaldab ka mobiilsete keskmaa raketisüsteemide HIMARS saatmist.

Ühendkuningriigi otsus on tihedalt koordineeritud USA-ga, lisati Briti välisministeeriumi teates.

"Ühendkuningriik seisab Ukraina kõrval ning on võtnud juhtiva rolli selle kangelaslike vägede varustamisel hädavajalike relvadega, mida nad vajavad oma maa kaitsmisel," ütles Briti kaitseminister Ben Wallace.

"Nii nagu muutub Venemaa taktika, peab muutuma ka meie abi Ukrainale. Need ülivõimekad mitmikraketiheitjad lubavad meie Ukraina sõpradel paremini end kaitsta Venemaa brutaalse kaugmaasuurtükkide tule eest, mida Putini väed kasutavad linnade purustamiseks," lisas Wallace.

Briti valitsuse teatel antakse Ukraina vägedele väljaõpe raketiheitjate kasutamiseks, et nende efektiivsus oleks võimalikult kõrge.

Venemaa: USA raketitarne Ukrainale on otsene provokatsioon

Venemaa välisminister Sergei Lavrov ütles kolmapäeval, et USA otsus saata Ukrainale mitmikraketiheitjaid HIMARS on "otsene provokatsioon" ja sellist abi nõudes on Ukraina ületanud "kõik sündsuse piirid".

Vene välisministri väitel võib Ukraina selliste soovide rahuldamine lääneriikide poolt tuua kaasa kolmandate riikide kaasatõmbamise Venemaa algatatud sõtta.

"Loomulikult tervemõistusliku lääne liidrid mõistavad neid riske. Aga mitte kõik," lisas Lavrov.

NATO ei usu Venemaa kättemaksu raketitarnete eest

NATO hinnangul ei ole pärast USA otsust saata Ukrainale mitmikraketiheitjate komplekse oodata Venemaa kättemaksuaktsioone, ütles alliansi peasekretär Jens Stoltenberg.

"Ma ei näe seda, kuna see, mida NAtO liitlased ja NATO teeb on Ukraina toetamine, et aidata tal viia ellu õigust enesekaitsele ning see on täpselt see, mis on kirjas ÜRO põhikirjas," ütles Washingtonis visiidil viibiv Stoltenberg.

Stoltenberg esines pressikonverentsil pärast kohtumist USA välisministri Antony Blinkeniga. Neljapäeval kohtub NATO peasekretär president Joe Bideniga.

Ukraina kinnitusel lüüakse Vene vägede rünnakuid tagasi

Vene relvajõud on küll hõivanud Luhanski oblasti Severodonetski linna idapoolse osa, kuid nende mujal riigi piirkondades tehtud pealetungid ei ole edu toonud, teatas Ukraina kolmapäeva õhtul.

Ukraina relvajõudude peastaabi kinnitusel on Severodonetski lääneosa endiselt Ukraina vägede käes. Sotsiaalmeedias levitatud videotes on näha Vene vägesid linna põhjaosas.

Kolmapäeva lõuna ajal ütles Luhanski oblasti sõjaväeline juht Serhi Haidai, et Ukraina üksused on Severodonetskis mõnedelt positsioonidelt taganenud paremini kaitstavatele, kuid on jäänud linna.

Vene väed tulistasid suurtükkidest Slovianski linnast põhjas asuvaid Ridne ja Sviatohirski asulaid ning püüdsid ka neid vallutada, kuid löödi tagasi, teatas Ukraina.

Pele kutsus Putinit sõda lõpetama

Brasiilia jalgpallilegend Pele tegi kolmapäeval avaliku pöördumise, milles kutsus Venemaa presidenti Vladimir Putinit lõpetama agressioon Ukrainas.

"Ma tahan kasutada tänase mängu pakutavat võimalust, et teha üleskutse: lõpetage see invasioon. Pole ühtegi argumenti selle vägivalla õigustuseks," ütles Pele enne Ukraina ja Šotimaa koondiste mängu sotsiaalmeedias tehtud postituses. "See konflikt on kuri, õigustamatu ega too midagi muud kui valu, hirmu, terrorit ja ahastust," lisas Pele.

Maailma kõigi aegade kuulsaim jalgpallur ning Putin kohtusid viimati 2017. aastal Moskvas konföderatsiooni karikavõistlustel, mis peeti enne Venemaal toimunud jalgpalli maailmameistrivõistlusi. Putin nimetas Pelet (81), kes on kolmekordne maailmameister (1958, 1962, 1970) ja valitud 20. sajandi parimaks jalgpalluriks, oma lemmikmängijaks.

"Kui me viimati kohtusime ja üksteisele naeratasime ning pikalt kätt surusime, ei arvanud ma, et võime kunagi olla nii eri meelt nagu praegu," kirjutas Pele, kes 1990ndatel aastatel oli ka Brasiilia spordiminister.

Ukraina võitis kolmapäeval peetud mängus Šotimaad 3:1, millega säilitas lootuse jõuda talvel Kataris peetavale MM-ile.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski tänas meeskonda "kahe tunni õnne eest, millega me pole enam harjunud".