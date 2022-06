Riigikogu lükkas tagasi valitsuse eelnõu lasteaedade ja -hoidude süsteemi uuendamiseks

Eelnõu tagasi lükkamise poolt hääletas ka valitsusse kuuluv Keskerakond. Opositsiooni kuuluv Isamaa hääletas aga koos Reformierakonnaga eelnõu tagasilükkamise vastu. Sotsiaaldemokraatlik Erakond jättis hääletamata. Riigikogu saalis toimuv näitab üha selgemalt et valitsusliidu koostöö on lõppenud. Samas ütles reformierakonna juhatsuie liige, justiitsminister Maris Lauri, et erakondade soov panna kokku uus valitsus on väga tagasihoidlik, sest ei taheta valimiste eel vastutust võtta.