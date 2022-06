Balti riigid ei osta enam Venemaalt elektrit

Vähendamaks sõltuvust Vene energiasüsteemist on Baltimaade elektriturg alates 1. juunist ühendatud ainult omavahel ning Poola ja Põhjamaadega. Läti AST sõnul on muuhulgas põhjuseks raskused maksetega, sest mitmed pangad, mille kaudu varem elektri eest tasuti, on nüüd sanktsioonide all ning Balti riigid ei soovi ka Vene ettevõtetele makseid teha.

Balti elektrivõrk on Vene elektrivõrguga ühenduses seni, kuni sünkroonitakse ülejäänud Euroopa elektrivõrguga aastaks 2025.