Komisjon arutab erakorraliselt peretoetuste eelnõu muudatusettepanekuid

"Praegu me vaatasime komisjoni muudatusettepanekuid, siis me vaatame sotsiaaldemokraatide muudatusettepanekud läbi ja siis vaatame Reformierakonna fraktsiooni muudatusettepanekud läbi," ütles sotsiaalkomisjoni esimees Siret Kotka ERR-ile.

Küsimusele, kas endiselt on reaalne võtta eelnõu seadusena vastu enne jaanipäeva vastas Kotka, et see sõltub riigikogu liikmete tahtest.

"Küsimus on ju selles, kas võetakse 10-minutilisi vaheaegu ja tahetakse juntida riigikogu suures saalis või mitte. Kui ei taheta, siis on see võimalik. See sõltub väga palju Reformierakonnast, kui suur vastasus neil lastetoetuste vastu on," rääkis Kotka.

Muudatusettepanekute grupeerimist nende hääletamisel Kotka sõnul plaanis ei ole.

Reformierakonna riigikogu fraktsioon edastas kolmapäeval sotsiaalkomisjonile umbes 2000 muudatusettepanekut perehüvitiste seadusele, et peatada selle kiirustades läbisurumine riigikogu sellel istungjärgul.