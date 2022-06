Jõhvis avati sõjapõgenike infopunkt

Üheksale inimesele tööd andev infopunkt avati, sest idapiiri kaudu on hakanud Eestisse tulema aina rohkem põgenikke. Eestisse saabub iga päev umbes 400 põgenikku, üle idapiiri tuleb neist ligikaudu kolm neljandikku. Esimese paari päevaga on Jõhvi infopunktis registreeritud 17 põgenikku.

"Praegu ei ole infot, et Venemaa poolt käiks tegevus inimeste veel suuremaks suunamiseks Eestisse, aga kui me vaatame praeguseid arve, siis need on ka väga märkimisväärsed. Eesti riigil on tehtud ka plaanid selleks, kui rändesurve kasvab, sest meie suund on see, et Putin peab nutma viimasena, ja me kõik pingutame selle nimel ühiselt," lausus sotsiaalkindlustusameti kriisijuht Kert Valdaru.