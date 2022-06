Ka reede tuleb vihmahoogudega

Pilvi jagub ka reedesse, kuna madalrõhkkond liigub piki Soome lääneserva aeglaselt põhja poole ja selle lähikonnas on ilm nii meil kui mujal Läänemeremaades vihmahoogudega. Samas võtab edela- ja lõunatuul tasapisi hoogu maha.

Ööl vastu reedet on pilves selgimistega ilm ja aeg-ajalt sajab vihma. Puhub lõuna- ja edelatuul 6 kuni 13, rannikul puhanguti 17 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 7 kuni 11 kraadi.

Hommik tuleb pilves selgimistega ja kohati sajab hoovihma. Puhub edelatuul 4 kuni 10, puhanguti 14 meetrit sekundis ja sooja tuleb 10 kuni 13 kraadi.

Päeval on pilves selgimistega ilm ning sajab hoovihma. Puhub edela- ja läänetuul 5 kuni 11, rannikul puhanguti 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 14 kuni 18, meremõjuga rannikul aga 11 kraadi.

Ka laupäeval on mitmel pool hoovihmapilvi, aga õhtuks need taanduvad ja pühapäev on valdavalt juba selge.

Vahelduseks jätkub uus nädal täiesti pilvitult ja peaks selgena püsima terve nädala. Peale laupäeva tõuseb õhutemperatuur paiguti ka üle 20 kraadi.