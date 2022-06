Ukrainat saadab Severodonetskis teatav edu

Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski sõnul on ukrainlasi saatnud Severodonetski lahingutes mõningane edu, kuid olukord on seal endiselt väga keeruline. Kohalike ametnike teatel on venelased suure osa Ida-Ukraina linnadest puruks pommitanud.

Oluline 3. juunil kell 7.25:

- Ukraina vägesid on saatnud Severodonetskis mõningane edu, ütles president Zelenski;

- 60 protsenti Lõssõtšanski taristust ja elumajadest on hävitatud;

- 800 inimest varjab end Severodonetski keemiatehase pommivarjendis;

- Vene laevastik alustas õppusi Vaiksel ookeanil.

Zelenski: ukrainlastel on olnud Severodonetskis edu

Ukrainat on saatnud Severodonetski lahingutes mõningane edu, kuid vara on veel midagi kindlat öelda, teatas president Volodõmõr Zelenski oma neljapäeva hilisõhtuses pöördumises.

"Seal on praegu kõige raskem olukord. Nagu ka lähedalasuvates linnades ja asulates: Lõssõtšanskis, Bahmutis ja mujal. Paljud linnad seisavad silmitsi venelaste võimsa rünnakuga."

Neljapäeval jätkusid Severodonetskis tänavalahingud.

"Vene armee kasutab kõiki oma relvastatud üksusi ega loe üldse inimesi. See on eriliselt küüniline, et võitlejate eesliinil on inimesed, kes värvati teenistusse Donetski and Luhanski okupeeritud aladelt," ütles Zelenski. Ta lisas, et mida kauem kestab sõda, seda alatumaid, häbiväärsemaid ja küünilisemaid tegusid kirjutab Venemaa oma ajalukku.

Zelenski lisas, et Ukraina põhjapiiri ääres, eriti Tšernihivis jätkub täiesti arutu pommitamine.

"Pommitati Mõkolajivit, Harkivit ja Harkivi oblastit. Kogu meie riigi ajutiselt okupeeritud ala on nüüd totaalne katastroofipiirkond, mille eest vastutab täielikult Venemaa," sõnas Zelenski.

President tänas oma pöördumises ka USA ametivenda Joe Bidenit relvasaadetise eest ning avaldas lootus, et kuuleb õige pea sarnaseid häid uudiseid ka teistelt partneritelt.

800 inimest varjab end keemiatehase all

Umbes 800 inimest, nende seas lapsed, on varjunud Severodonetski keemiatehase keldrisse, ütles Luhanski kuberner Serhii Haidai neljapäeval.

Tegu on nõukogudeaegse pommivarjendiga Azoti tehase all.

"Seal on kohalikud, kellel paluti linnast lahkuda, kuid kes keeldusid. Seal on ka lapsi, kuid mitte väga palju," sõnas Haidai.

Severodonetski Azoti keemiatehase pommivarjend. Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Marko Djurica

Kaks kolmandikku Lõssõtšanskist on hävinud

Ida-Ukraina üks kahest veel osaliselt ukrainlaste kontrolli all olevast linnast Lõssõtšanskist on suur osa hävinenud, ütles neljapäeval Lõssõtšanski linna sõjaväeadministratsiooni juht Oleksandr Zaika. Tema sõnul on pommitamiste käigus purustatud ligikaudu 60 protsenti infrastruktuurist ja elumajadest, vahendas Associated Press.

Zaika märkis, et lakkamatu pommitamise tõttu on katkenud elektri-, gaasi-, telefoni- ja internetiühendus.

Linna üks kriitilisemaid varustus- ja evakuatsiooniteid, Bahmuti-Lõssõtšanski maantee on veel lahti, kuid pideva raketitule all.

Zaika sõnul on Lõssõtšanskis veel 20 000 inimest, enne sõda elas seal 97 000 inimest.

Vene laevastik alustas õppusi

Venemaa Vaikse ookeani laevastik alustas nädal aega kestvaid õppusi, milles osaleb üle 40 laeva ja kuni 20 lennukit, vahendasid Venemaa uudisteagentuurid kaitseministeeriumi teadet.

Teates seisab, et õppused toimuvad 3.-10. juunini ning nende käigus harjutavad laevarühmad koos merelennuväega vaenlase allveelaevade otsimist.

Õppused toimuvad Ukrainast tuhandeid kilomeetreid lääne pool.

Von der Leyen kutsus EL-i Ukrainat vastu võtma

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen ütles, et Ukraina liitumine Euroopa Liiduga on bloki strateegilistes huvides ja liidul on moraalne kohustus see võimalikuks teha.

Von der Leyen kõneles neljapäeval Slovakkia pealinnas Bratislavas peetud rahvusvahelisel julgeolekukonverentsil.

Ukraina presidend Volodõmõr Zelenski, kes on palunud Ukraina vägedele relvi juurde, kutsus Euroopa Liitu üles kehtestama veelgi sanktsioone Venemaale ja kordas palvet saada ühinenud Euroopa täieõiguslikus liikmeks.

"On väga oluline, et praegu – mõne nädala pärast – ootame Euroopa Liidu vastust selle kohta, kas Ukrainast saab kandidaatriik. Ootame seda väga," ütles Zelenski oma neljapäevaõhtuses pöördumises.

Von der Leyen on öelnud, et Ukraina peab vastama kõigile vajalike standarditele ja tingimustele, et blokiga liituda. Samas kutsus ta üles Euroopa Liitu Ukrainat toetama selle eesmärgi saavutamisel.

"Ukraina toetamine tema teel Euroopa Liitu ei ole koorem, see on meie ajalooline kohustus," sõnas von der Leyen.

Lääneriigid aitavad Ukrainas kohut mõista

Neljapäeval peetud ÜRO julgeolekunõukogu istungil arutati vastutuse ja õigusemõistmise tugevdamist rahvusvahelise seaduse tõsiste rikkumiste korral.

USA välisministeeriumi kõrge ametnik Uzra Zeya ütles, et Ühendriigid teevad koostööd oma liitlastega, et toetada rahvusvahelisi uurimisi, mis algatati seoses sõjakuritegudega Ukrainas.

"Oleme näinud, kuidas Vene väed pommitavad sünnitushaiglaid, rongijaamu, kortermaju ja kodusid, tsiviilelanike tapetakse isegi siis kui nad sõidavad jalgrattaga mööda tänavat," rääkis Zeya.

Ta märkis, et Vene vägede piinamiste ja hukkamiste kohta on usaldusväärset infot. Nende kuritegude sooritajad tuleb vastutusele võtta, rõhutas Zeya.